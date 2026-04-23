Стало известно, когда в столичный регион придёт тепло

23 апреля 2026, 14:46

Синоптик Позднякова: тепло придёт в московский регион не раньше середины мая

Фото: Istock/Oleg Elkov

В московском регионе тёплая погода установится не раньше середины мая. Об этом сообщила синоптик Татьяна Позднякова.





В беседе с «Газетой.Ru» специалист заявила, что период холодной погоды с осадками в виде снега сохраняется.

«Я думаю, что о футболках раньше, чем до середины мая, думать не придётся. Но то, что у нас температура, может быть, выйдет на норму в первых числах мая, такая вероятность есть. Но это только вероятность — с особой уверенностью об этом сказать нельзя. Потому что модели, как говорится, каждый раз меняют своё видение процессов на первомайские праздники», — отметила Татьяна.