Стало известно, когда в столичный регион придёт тепло
Синоптик Позднякова: тепло придёт в московский регион не раньше середины мая
В московском регионе тёплая погода установится не раньше середины мая. Об этом сообщила синоптик Татьяна Позднякова.
В беседе с «Газетой.Ru» специалист заявила, что период холодной погоды с осадками в виде снега сохраняется.
«Я думаю, что о футболках раньше, чем до середины мая, думать не придётся. Но то, что у нас температура, может быть, выйдет на норму в первых числах мая, такая вероятность есть. Но это только вероятность — с особой уверенностью об этом сказать нельзя. Потому что модели, как говорится, каждый раз меняют своё видение процессов на первомайские праздники», — отметила Татьяна.Позднякова сообщила, что в понедельник и вторник ожидается холодная погода с дождём и мокрым снегом. Температура не поднимется выше +5 градусов, что на 5–6 градусов ниже нормы. Синоптик надеется, что в майские праздники температура вернётся к норме — среднесуточным +10 градусам.