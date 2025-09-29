В Татарстане увеличилось количество браков в этом году

29 сентября 2025, 14:30

Фото: iStock/Виктор Высоцкий

В Татарстане за период с января по август 2025 года зарегистрировали 16 442 брака. Это на 2,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе Управления ЗАГС Кабинета министров республики.