В Татарстане увеличилось количество браков в этом году
В Татарстане за период с января по август 2025 года зарегистрировали 16 442 брака. Это на 2,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе Управления ЗАГС Кабинета министров республики.
Отмечается, что в тот же период 2024 года в регионе зарегистрировали брак 16 068 раз.
Ранее сообщалось, что в Татарстане в 2024 году самой возрастной невестой стала 86-летняя женщина, а самым возрастным женихом – мужчина 89 лет.
Также в этот день председатель комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина призвала россиян воспитывать детей с ориентиром на традиционные ценности.
