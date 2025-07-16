Голикова выступила против зарплаты женщинам за воспитание детей
Платить женщине зарплату за рождение и воспитание детей идеологически неправильно, поскольку семейные отношения – не трудовые. Так предложение депутата Госдумы оценила вице-премьер России Татьяна Голикова.
Ранее один из парламентариев от партии «Справедливая Россия – за правду!» предложил признать труд женщины по рождению и воспитанию детей оплачиваемым, а также предоставлять семьям социальное арендное жильё с правом выкупа. При этом стоимость жилья должна понижаться с рождением каждого ребёнка, а при появлении на свет четвёртого наследника жильё должно перейти семье бесплатно.
Голикова назвала такое предложение идеологически неправильным, поскольку заработная плата фигурирует исключительно в отношениях между работником и работодателем.
Вице-премьер добавила, что семьи поддерживаются при помощи материнского капитала и различных пособий.
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