«Свадьба или ГУЛАГ? Выбирай, холостяк!»: в России предложили создать «чёрный список» неженатых мужчин
Госдуме предложили создать список неженатых мужчин
Активисты обратились к главе комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нине Останиной с предложением ввести в России список неженатых мужчин. Об этом пишет портал «Страсти».
Инициаторы законопроекта предлагают вести реестр неженатых мужчин, которые не ходят на свидания и не предпринимают попыток создать семью. Вносить в «чёрный список МВД» будут тех, кто более трёх месяцев не встречается с девушками. В качестве наказания им будут назначаться исправительные работы или последует отправка в армию.
«Если после трёх свиданий отсутствует прогресс – мужчина отправляется служить Родине. Свадьба или ГУЛАГ? Выбирай, холостяк! Либо жениться, либо осваивать Сибирь», – заявили активисты.Также их вторым предложением является введение для ресторанов новой обязанности – предоставлять ночь в отеле парам при достижении определённой суммы чека. При этом не уточняется, какой именно.