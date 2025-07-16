«Свадьба или ГУЛАГ? Выбирай, холостяк!»: в России предложили создать «чёрный список» неженатых мужчин

16 июля 2025, 12:34

Госдуме предложили создать список неженатых мужчин

Фото: iStock/Jelena Danilovic

Активисты обратились к главе комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нине Останиной с предложением ввести в России список неженатых мужчин. Об этом пишет портал «Страсти».





Инициаторы законопроекта предлагают вести реестр неженатых мужчин, которые не ходят на свидания и не предпринимают попыток создать семью. Вносить в «чёрный список МВД» будут тех, кто более трёх месяцев не встречается с девушками. В качестве наказания им будут назначаться исправительные работы или последует отправка в армию.





«Если после трёх свиданий отсутствует прогресс – мужчина отправляется служить Родине. Свадьба или ГУЛАГ? Выбирай, холостяк! Либо жениться, либо осваивать Сибирь», – заявили активисты.