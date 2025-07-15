«На десять девчонок по статистике девять ребят»: Путин процитировал советскую песню говоря о демографии в стране

Путин процитировал песню «Стоят девчонки» для иллюстрации демографии в стране
Фото: iStock/standret

Президент России Владимир Путин процитировал советскую песню «Стоят девчонки» говоря о демографической ситуации в стране. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.



При этом глава страны отметил, что сейчас в РФ не хватает женщин. Согласно предоставленным данным, в прошлом году в России родилось больше мальчиков.

«Хорошо помним, наверно, известную песню с советских времен, когда девочки пришли на танцы и некоторые стоят в сторонке, потому что на десять девчонок по статистике девять ребят», — передает издание слова Путина.

На фоне этого бывший премьер-министр РФ Сергей Степашин заявлял, что на демографию ситуацию в стране влияют не только финансовые условия.
Иван Мусатов

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