«На десять девчонок по статистике девять ребят»: Путин процитировал советскую песню говоря о демографии в стране
Путин процитировал песню «Стоят девчонки» для иллюстрации демографии в стране
Президент России Владимир Путин процитировал советскую песню «Стоят девчонки» говоря о демографической ситуации в стране. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.
При этом глава страны отметил, что сейчас в РФ не хватает женщин. Согласно предоставленным данным, в прошлом году в России родилось больше мальчиков.
«Хорошо помним, наверно, известную песню с советских времен, когда девочки пришли на танцы и некоторые стоят в сторонке, потому что на десять девчонок по статистике девять ребят», — передает издание слова Путина.
На фоне этого бывший премьер-министр РФ Сергей Степашин заявлял, что на демографию ситуацию в стране влияют не только финансовые условия.