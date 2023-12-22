В конкурсе лучших практик трудоустройства молодежи выиграли две организации из Подмосковья

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В России состоялся Всероссийский конкурс лучших практик трудоустройства молодежи. Целью конкурса стало выявление лучших практик в сфере трудоустройства молодежи.
В конкурсе участвовали организации, которые занимаются реализацией практик трудоустройства молодежи в различных сферах экономики на территории России.
На участия подали 745 заявки из 72 субъектов РФ. Из них члены экспертного совета отобрали 685 участников. В финальном этапе были отобраны 93 заявки от организаций из 35
По результатам конкурса победителями стали 84 организации из 35 российских регионов, из которых 2 организации из Подмосковья признаны лучшими в своих номинациях. Первое место в номинации «Трудоустройство особых категорий молодежи» завоевала Группа компаний «Урбантех» с практикой «Практика инклюзивного трудоустройства людей с расстройством аутистического спектра (РАС) в штат IT-компании»; 1 место в номинации «Сопровождение от образовательной организации до рабочего места» завоевал Технический центр «ВОЛИН» с практикой «Подготовка автомехаников на базе предприятия».
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Алина Юрчак