Голливудский сценарист назвал Стрейзанд одной из самых высокомерных звезд
Голливудский сценарист с ником HungAmericanMan рассказал на Reddit о встречах с известными артистами и спортсменами. Самое неприятное впечатление, по его словам, на него оставили певица Барбра Стрейзанд и ее супруг, актер Джеймс Бролин. Об этом сообщает «Лента.ру».
Автор публикации вспомнил эпизод в закусочной, где Стрейзанд разговаривала с администратором. Как утверждает сценарист, артистка заявила, что перестанет приходить в заведение, если посетители продолжат обращаться к ней. Этот разговор, по его словам, довел сотрудницу до слез.
В числе приятных в общении знаменитостей пользователь упомянул актера и продюсера Мела Брукса, а также певицу Майли Сайрус. Наиболее тепло он отозвался о бывшем игроке НБА Шакиле О’Ниле.
Сценарист рассказал, что встречал спортсмена примерно пять раз. Каждый раз О’Нил вел себя вежливо и называл собеседника «здоровяком». При росте 193 сантиметра автор поста казался баскетболисту невысоким: рост О’Нила составляет 216 сантиметров.
Читайте также: