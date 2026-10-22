Голливудский сценарист назвал Стрейзанд одной из самых высокомерных звезд

22 октября 2026, 08:29

Фото: iStock/Patrick Daxenbichler

Голливудский сценарист с ником HungAmericanMan рассказал на Reddit о встречах с известными артистами и спортсменами. Самое неприятное впечатление, по его словам, на него оставили певица Барбра Стрейзанд и ее супруг, актер Джеймс Бролин. Об этом сообщает «Лента.ру».