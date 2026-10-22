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Сенатор Волошин призвал не доверять таймерам и «выгодным» ценникам на распродажах

Продавцы используют таймеры и перечеркнутые ценники для давления
Фото: iStock/anatoliycherkas

Член комитета Совета Федерации по экономической политике Александр Волошин предупредил, что продавцы в период киберпонедельника нередко подталкивают людей к поспешным покупкам через таймеры, сообщения о дефиците товара и перечеркнутые цены. Об этом сообщает «Лента.ру».



По словам сенатора, магазины часто создают впечатление большой выгоды, хотя реальная экономия оказывается минимальной или вовсе отсутствует. Один из распространенных приемов — предварительно поднять стоимость товара, а затем указать скидку от завышенной суммы.

Например, вещь за 10 тысяч рублей могут выставить за 9 тысяч, сопроводив цену сообщением о снижении с 15 тысяч. Формально покупателю обещают скидку в 40%, хотя фактическая выгода составляет лишь тысячу рублей.

Волошин отметил, что во время акций площадки нередко предлагают устаревшие модели, а по-настоящему выгодные позиции быстро заканчиваются. Кешбэк в виде баллов тоже стимулирует новые траты, поскольку деньги можно использовать лишь при следующем заказе.

Сенатор считает, что цифровая торговля использует алгоритмы для анализа спроса и корректировки цен. Такие механизмы подталкивают посетителей оформить заказ сразу, не оставляя времени на оценку необходимости покупки.

Он предложил установить понятные требования к отображению скидок и следить за их соблюдением. Покупателям Волошин посоветовал заранее составлять список нужных товаров, изучать динамику цен и сравнивать предложения на разных сервисах.

Отдельно сенатор напомнил о мошеннических ресурсах, которые появляются в период распродаж. Поддельные сайты могут копировать дизайн известных магазинов и собирать данные банковских карт.

Дарья Осипова

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