Сенатор Волошин призвал не доверять таймерам и «выгодным» ценникам на распродажах

22 октября 2026, 08:10

Продавцы используют таймеры и перечеркнутые ценники для давления

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Член комитета Совета Федерации по экономической политике Александр Волошин предупредил, что продавцы в период киберпонедельника нередко подталкивают людей к поспешным покупкам через таймеры, сообщения о дефиците товара и перечеркнутые цены. Об этом сообщает «Лента.ру».