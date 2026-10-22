В Ивановской области ведут поиски пропавшей 18 октября девушки-подростка
В Ивановской области разыскивают несовершеннолетнюю девушку, которая пропала в конце прошлой недели. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на региональный отряд «ЛизаАлерт».
Поиски идут в Кинешемском районе. Уточняется, что местонахождение подростка неизвестно с 18 октября.
Главные приметы пропавшей: рост 157 сантиметров, нормальное телосложение, чёрные волосы и карие глаза. В день исчезновения на ней были коричневая жилетка, худи тёмного цвета и такие же штаны, а также бело-розовые кроссовки. Кроме того, у девушки находилась при себе белая сумка. Всех, у кого есть сведения, которые могут помочь в поисках, просят звонить на горячую линию 8-800-700-54-52 или по номеру 112.
Ранее старший преподаватель кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ им. Г. В. Плеханова Владимир Свечников объяснил россиянам, можно ли вернуть деньги за опасную поездку на такси. Подробности читайте в материале «Радио 1».
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