Голодные медведи-шатуны могут выйти к жилью россиян зимой и весной

09 октября 2026, 16:35

Охотовед Сицко предупредил об угрозе нападений медведей вплоть до конца мая

Фото: istockphoto / Warren A Metcalf

В России зимой и весной может вырасти активность медведей-шатунов, которые не смогли вовремя залечь в спячку. В поисках пищи истощенные животные способны приближаться к населенным пунктам, представляя опасность для людей.