Голодные медведи-шатуны могут выйти к жилью россиян зимой и весной
В России зимой и весной может вырасти активность медведей-шатунов, которые не смогли вовремя залечь в спячку. В поисках пищи истощенные животные способны приближаться к населенным пунктам, представляя опасность для людей.
Об этом ТАСС заявил исполняющий обязанности главы Росохотрыболовсоюза, охотовед Андрей Сицко, сообщает Общественная Служба Новостей.
По словам специалиста, причиной ситуации стали неблагоприятные погодные условия: засушливое лето и сильные майские заморозки. Из-за них в лесах, особенно в Сибири, не уродились дикоросы и кедровые орехи. Медведи не смогли накопить достаточно жира для зимовки и могут оставаться активными в холодное время года.
Опасность сохранится и после пробуждения основной массы животных — примерно в течение месяца. В северных регионах риск нападений может оставаться высоким до конца мая.
Сицко отметил, что наиболее агрессивных особей уже изъяли из дикой природы благодаря регулированию численности популяции. Однако это не повод терять бдительность: специалисты призывают жителей и местные власти соблюдать осторожность, поскольку голодные медведи могут выходить к человеческому жилью в поисках еды.
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