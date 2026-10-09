Стало известно, что именно мешает россиянам копить деньги
Почти половина россиян не откладывает деньги каждый месяц. Согласно исследованию Роскачества и проекта «Финансы Mail», с которым ознакомился ТАСС, так ответили 48% участников опроса, сообщает Общественная Служба Новостей.
Ещё 21% респондентов удаётся откладывать не более 10% дохода, каждый пятый направляет в накопления от 10% до 20% заработка. При этом 15% опрошенных пополняют сбережения нерегулярно.
Исследователи также выяснили, в каком состоянии находятся накопления россиян. Финансовая подушка есть у 21% участников опроса, и они продолжают её увеличивать. Столько же признались, что у них нет сбережений и они не хотят их формировать. Ещё 34% располагают накоплениями, но не пополняют их, а 25% пока только планируют начать откладывать деньги.
Главным препятствием для сбережений стал опережающий рост расходов по сравнению с доходами — на это указали 42% респондентов. Ещё 39% сообщили, что денег хватает только на текущие нужды. Постоянные незапланированные траты мешают копить 8% участников опроса, а по 3% назвали причинами нехватку финансовой дисциплины и отсутствие смысла в накоплениях.
Чаще всего россияне откладывают деньги на финансовую подушку на случай непредвиденных ситуаций — такую цель обозначили 54% опрошенных. На покупку жилья копят 13%, на отдых и путешествия — 9%. Ещё по 7% собирают деньги на лечение и пенсию, 4% — на автомобиль, а 1% — на образование.
Начать сберегать или активнее пополнять накопления 55% россиян могли бы при условии роста доходов. Для 35% стимулом стало бы сокращение обязательных расходов, а для 5% — повышение ставок по банковским вкладам.
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