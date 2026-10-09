Стало известно, что именно мешает россиянам копить деньги

09 октября 2026, 14:32

48% россиян не откладывают деньги ежемесячно

Фото: istockphoto / ArtemSam

Почти половина россиян не откладывает деньги каждый месяц. Согласно исследованию Роскачества и проекта «Финансы Mail», с которым ознакомился ТАСС, так ответили 48% участников опроса, сообщает Общественная Служба Новостей.