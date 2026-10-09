«Не сколько, а зачем»: 15 минут с гаджетом могут быть полезнее целого часа у экрана

09 октября 2026, 16:21

Стало известно, как правильно знакомить дошкольников с гаджетами

Фото: Istock / Daisy-Daisy

Электронные устройства давно стали частью повседневной жизни, поэтому вопрос их использования в детских садах и дома уже не сводится к простому «можно или нельзя». Гораздо важнее понять, как познакомить ребёнка с технологиями так, чтобы они помогали развиваться, а не превращались в бесцельное времяпрепровождение перед экраном. Своими рекомендациями с RuNews24 поделилась Елена Староверова — амбассадор сообщества «Цифровые учителя России» и эксперт педагогической конференции Фоксфорда и Алгоритмики «Как учить детей будущего».





По словам специалиста, полностью запрещать гаджеты необязательно. Ключевую роль играют продолжительность использования, содержание занятий и конкретная цель, ради которой ребёнок обращается к устройству. При этом особенно важно соблюдать временные ограничения, поскольку дошкольники ещё только осваивают навыки взаимодействия с цифровой средой, а длительное пребывание перед экраном может создавать дополнительную нагрузку на зрение и нервную систему.





«Здесь работает золотое правило: дозированность и регламент. Для дошкольников непрерывное занятие за экраном не должно превышать 15–20 минут. Это "безопасная" граница, которая широко используется в российской дошкольной педагогике и санитарных правилах, и физиологическая норма, связанная с нагрузкой на зрение и нервную систему», — подчеркнула Староверова.

«Если же это просто "времяпрепровождение", его стоит минимизировать. То же касается и использования экранов в самих детских садах на занятиях с воспитателями», — отметила специалист.