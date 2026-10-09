«Не сколько, а зачем»: 15 минут с гаджетом могут быть полезнее целого часа у экрана
Электронные устройства давно стали частью повседневной жизни, поэтому вопрос их использования в детских садах и дома уже не сводится к простому «можно или нельзя». Гораздо важнее понять, как познакомить ребёнка с технологиями так, чтобы они помогали развиваться, а не превращались в бесцельное времяпрепровождение перед экраном. Своими рекомендациями с RuNews24 поделилась Елена Староверова — амбассадор сообщества «Цифровые учителя России» и эксперт педагогической конференции Фоксфорда и Алгоритмики «Как учить детей будущего».
По словам специалиста, полностью запрещать гаджеты необязательно. Ключевую роль играют продолжительность использования, содержание занятий и конкретная цель, ради которой ребёнок обращается к устройству. При этом особенно важно соблюдать временные ограничения, поскольку дошкольники ещё только осваивают навыки взаимодействия с цифровой средой, а длительное пребывание перед экраном может создавать дополнительную нагрузку на зрение и нервную систему.
«Здесь работает золотое правило: дозированность и регламент. Для дошкольников непрерывное занятие за экраном не должно превышать 15–20 минут. Это "безопасная" граница, которая широко используется в российской дошкольной педагогике и санитарных правилах, и физиологическая норма, связанная с нагрузкой на зрение и нервную систему», — подчеркнула Староверова.Однако даже соблюдение временных рамок не гарантирует, что время с гаджетом принесёт пользу. Эксперт предлагает родителям и воспитателям задавать себе другой вопрос: не сколько минут ребёнок проводит перед экраном, а для чего ему вообще нужно устройство. Если смартфон или планшет помогает решить конкретную задачу, технология становится инструментом обучения, а не просто способом занять малыша.
Например, ребёнок может сфотографировать собственную поделку для детского сада, записать на видео, как плывёт сделанный им кораблик, или воспользоваться устройством, чтобы найти ответ на интересующий его вопрос. В таких ситуациях гаджет помогает наблюдать, исследовать, фиксировать результаты и узнавать новое. При этом цифровая активность связана с реальным действием, а не ограничивается пассивным просмотром контента.
«Если же это просто "времяпрепровождение", его стоит минимизировать. То же касается и использования экранов в самих детских садах на занятиях с воспитателями», — отметила специалист.