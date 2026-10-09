Волонтер объяснила, какие ошибки мешают найти пропавшего питомца
Паника и неправильные действия могут помешать поиску потерявшегося домашнего животного. Волонтеры советуют владельцам сохранять спокойствие и учитывать поведение питомца в стрессовой ситуации.
Об этом РИАМО рассказала учредитель АНО «Помощь животным "Помоги другу"» Юлия Скрипак, сообщает Общественная Служба Новостей.
По словам специалиста, кошки, которые никогда не бывали на улице, обычно прячутся в подвалах и других укромных местах. Поэтому во время поисков не стоит кричать, шуметь и хаотично бегать по округе. Лучше спокойно и последовательно осмотреть ближайшую территорию, уделив особое внимание подвалам многоквартирных домов.
Скрипак также опровергла мнение, что кошки всегда самостоятельно находят дорогу домой. Испуганное животное может спрятаться там, куда сложно добраться, и не выйти к хозяину.
С поиском собак ситуация другая. На улице даже дружелюбный питомец из-за стресса может не откликаться на кличку, избегать людей и убегать от тех, кто пытается помочь. Поэтому не стоит считать, что потерявшаяся собака обязательно сама подойдет к человеку.
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