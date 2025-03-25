Голос Каркуши в «Спокойной ночи, малыши» Марченко скончалась в возрасте 88 лет

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Стало известно о смерти Галины Марченко в возрасте 88 лет. Актриса озвучивала Каркушу в легендарной передаче «Спокойной ночи, малыши».
«Ушла из жизни легендарная Галина Александровна Марченко, драматическая актриса и кукловод, ей было 88 лет. Почти полвека своей жизни она оставалась верна детской редакции и передаче «Спокойной ночи, малыши!», — сообщают на официальном сайте телепередачи.
Галина начала озвучивать Каркушу в 1998 году. Как признавалась сама Марченко, кукла стала главной любовью и основным событием ее пестрой актерской жизни.
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