Голос Каркуши в «Спокойной ночи, малыши» Марченко скончалась в возрасте 88 лет

Ещё недавно переезд за границу казался многим россиянам синонимом успешной жизни. Европа, США, Канада — всё это манило возможностями, высоким уровнем жизни и перспективами. Однако сегодня всё больше людей, попробовавших жить за границей, возвращаются в Россию.