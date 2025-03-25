Умер ведущий телепрограммы «Времечко» Константин Цивилев

Константин Цивилев (Фото: РИА Новости/Валерий Левитин)
Ушел из жизни ведущий телепрограмм «Времечко» и «Сегоднячко» Константин Цивилев. Ему было 59 лет. Информация об этом появилась на его личной странице в Facebook*.
Сообщение о смерти Цивилева было опубликовано вечером в понедельник, 24 марта. Причина смерти не указывается. Также пока неизвестно, когда состоится церемония прощания.
Цивилев родился в Москве 1 мая 1965 года. Он работал редактором отдела сатиры и юмора на радио, был корреспондентом и ведущим информационных программ «Времечко» и «Сегоднячко», вел передачу «Лежебоки» на радио «Серебряный дождь». За время своей карьеры Цивилев снял более тысячи сюжетов для телевидения.
Также Константин снимал документальные фильмы для канала «Столица» из цикла «Городские истории» и стал автором четырех книг.
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* принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России.
Цивилев родился в Москве 1 мая 1965 года. Он работал редактором отдела сатиры и юмора на радио, был корреспондентом и ведущим информационных программ «Времечко» и «Сегоднячко», вел передачу «Лежебоки» на радио «Серебряный дождь». За время своей карьеры Цивилев снял более тысячи сюжетов для телевидения.
Также Константин снимал документальные фильмы для канала «Столица» из цикла «Городские истории» и стал автором четырех книг.
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* принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России.
Элина Позднякова