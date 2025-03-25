Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Общество/ Умер ведущий телепрограммы «Времечко» Константин Цивилев

Умер ведущий телепрограммы «Времечко» Константин Цивилев

Константин Цивилев (Фото: РИА Новости/Валерий Левитин)

Константин Цивилев (Фото: РИА Новости/Валерий Левитин)

Ушел из жизни ведущий телепрограмм «Времечко» и «Сегоднячко» Константин Цивилев. Ему было 59 лет. Информация об этом появилась на его личной странице в Facebook*.
Сообщение о смерти Цивилева было опубликовано вечером в понедельник, 24 марта. Причина смерти не указывается. Также пока неизвестно, когда состоится церемония прощания.

Цивилев родился в Москве 1 мая 1965 года. Он работал редактором отдела сатиры и юмора на радио, был корреспондентом и ведущим информационных программ «Времечко» и «Сегоднячко», вел передачу «Лежебоки» на радио «Серебряный дождь». За время своей карьеры Цивилев снял более тысячи сюжетов для телевидения.

Также Константин снимал документальные фильмы для канала «Столица» из цикла «Городские истории» и стал автором четырех книг.

Читайте также:

«Папа всем нам улыбается»: Киркоров расплакался в эфире шоу «Маска» после похорон отца

Звукорежиссер киностудии «Ленфильм» Персов умер на 80-м году жизни

Умер актер из сериала «Сплетница» Марк Добис

* принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России.
#дождь
#радио
#1 мая
#компании
#церемония
#столица
Автоэксперт рассказал, когда лучше менять зимнюю резину на автомобиле
Автоэксперт Кадаков: зимние шины можно менять в мае
25 марта 2025, 10:47

Фото: iStock/Chonlatee Sangsawang

Первый весенний месяц подходит к концу, погода периодически балует москвичей и жителей области солнцем и теплом, однако про постоянство говорить пока не приходится. Что делать водителям, которые спешат менять шины? Повременить, или уже можно?
Автоэксперт, главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков в беседе с «Радио 1» рассказал, что в «переобувке» машины важно, как автомобиль эксплуатируется и где.

«Погода разная, расстояния большие, розы ветров. Главное здесь — прогнозы гидрометцентра и свои собственные глаза. Если вы понимаете, что установилась теплая погода и возврата к снегу и гололеду не будет, то можно переобуваться. Но лучше не спешить, потому что весенняя переобувка не такая критичная, как, например, осенняя», — сказал эксперт.

По его словам, весной горожан никто не торопит переобуваться, но вряд ли найдутся водители, которые будут в мае ездить на шипованных шинах.

«Что шины изнашиваются сильно — это старый миф. Но если вы по июльской 30-градусной жаре будете ездить на мягкой зимней резине, то да — будете отжигать в каждом повороте с визгом, шины будут истираться. Но сейчас не такая жара», — объяснил Кадаков.

Он вспомнил момент, когда в конце февраля стояла теплая солнечная погода, и люди бросили менять резину, а потом — аварии на дорогах и ремонт автомобиля.

«Я последние несколько сколько лет переобуваюсь чуть ли не в мае, потому что заморозки еще. Как правило, у нас в конце апреля выпадает снег», — поделился специалист.

Читайте также:

Автоэксперт раскрыл, когда лучше покупать машину

Автоэксперт Попов назвал ахинеей идею проводить техосмотр у дилера при продаже

Автоэксперт раскрыла, вернутся ли в Россию западные автомобильные бренды
#жара
#погода
#шины
#автомобиль
#заморозки
#ремонт
#снег
#водители
#аварии
#машины
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Женщина раскрыла измену мужа с помощью одного домашнего устройства
Mirror: Женщина раскрыла измену мужа с помощью радионяни
25 марта 2025, 08:42

Фото: iStock/Prostock-Studio

Женщина поделилась своей шокирующей историей, как ей удалось раскрыть измену мужа с помощью простого домашнего устройства — радионяни. Об этом сообщает издание Mirror.
По словам женщины, она забрала своего годовалого сына в гости к бабушке и случайно оставила одну из радионянь включенной. В ходе разговора, который она услышала, её муж признавался в любви другой женщине, а та в ответ выражала свои чувства.

После этого жена поговорила с мужем, который признался в наличии отношений на стороне, но уверял, что они завершены. Женщина продолжила следить за ним через радионяню и вскоре снова услышала разговор с любовницей. Позже она узнала, что любовница приходила к ним домой.

Это откровение стало последней каплей для женщины. Она приняла решение уйти от мужа и забрать ребенка.

«Мне тошно приходить туда и быть рядом с ним, притворяться, что все в порядке, пока я не найду адвоката. Но мне тошно и от мысли, что она снова будет в моем доме», — написала она.

Читайте также:

45 лет терпела измены мужа, который запрещал ей сниматься в кино: личное горе Нины Меньшиковой

Ссора с Пугачевой и венерическое заболевание после измены мужа: трудная судьба Кати Семеновой

«Вот и все, ребятки»: Пинчук разводится с Чобаняном после 6 лет брака
#женщина
#измена
#отношения
#любовь
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Глава СРЗП Миронов призвал ввести Единую соцкарту для пенсионеров по всей России
25 марта 2025, 07:29

Фото: iStock/Oleg Elkov

Лидер партии «Справедливая Россия – За правду» Сергей Миронов заявил о необходимости внедрения Единой социальной карты для пенсионеров, которая будет действовать на всей территории России. В интервью РИА Новости он подчеркнул, что пенсионеры не должны чувствовать себя обделенными при пересечении административных границ.
Миронов отметил, что в программе партии содержится предложение о создании Единой социальной карты для граждан России. Эта карта предоставит право на бесплатный проезд в городском транспорте и другие льготы для всех предпенсионеров и пенсионеров, независимо от их постоянного места жительства.

«У нас в стране единое пенсионное законодательство, единые нормы отчисления соцвзносов, одни права для всех пенсионеров, и я считаю несправедливой...практику, когда социальная карта перестает действовать за пределами региона», — пояснил он.

Политик также заявил, что депутаты Госдумы от фракции «Справедливая Россия – За правду» планируют подготовить законодательную инициативу, направленную на создание Единой социальной карты для пенсионеров России.

Читайте также:

Генпрокуратура может начать проверку торгующих вейпами ларьков в регионах

В небе над Россией и странами ЕС замечены необычные светящиеся спирали

Родителям разъяснили, как оградить подростка от онлайн-вербовки
#бесплатный проезд
#россия
#права
#карта
#льготы
#карты
#депутаты
#генпрокуратура
#право
Следите за нашими новостями
в удобном формате
NetBlocks: во всей Сирии пропал интернет
25 марта 2025, 05:06

Фото: iStock/mrjo2405

На всей территории Сирии пропал интернет. Об этом сообщает международная служба мониторинга NetBlocks.
«Оперативные сетевые данные показывают общенациональное отключение интернета по всей Сирии, подтверждая сообщения о перебоях в электросвязи, затронувших несколько городов», — пишет служба на своей странице в соцсети X.

О причинах масштабного отключения интернета не сообщается. Официальные источники информацию не комментировали.

Читайте также:

Родителям разъяснили, как оградить подростка от онлайн-вербовки

МИД РФ призвал лидеров Сирии сделать все для прекращения конфликта

Новая администрация Сирии аннулировала соглашение с РФ о порте Тартус
#соцсети
#данные
#онлайн
#отключение
#сирия
#интернет
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Генпрокуратура может начать проверку торгующих вейпами ларьков в регионах
В Госдуме призвали Генпрокуратуру проверить в регионах торгующие вейпами ларьки
25 марта 2025, 04:52

Фото: iStock/Serhii Yatsyna

Депутат Госдумы Евгений Марченко направил письмо генпрокурору РФ Игорю Краснову с просьбой проверить в регионах ларьки, которые торгуют вейпами и табаком. Об этом пишет ТАСС.
«Прошу вас дать поручение прокуратурам субъектов РФ провести проверки соблюдения законодательства о защите здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака, законодательства о рекламе табачной и никотинсодержащей продукции на территории субъектов РФ, а также проверить законность оснований размещения нестационарных торговых объектов, реализующих табачную и никотинсодержащую продукцию», — пишет Марченко.

Поводом для письма стало обращение жительницы Выборгского района Санкт-Петербурга. Женщина направила жалобу, в которой рассказывает о нарушении ларьками закона о рекламе, а именно размещение материалов, стимулирующих приобретать никотинсодержащую продукцию. К тому же жительницу возмутило расположение магазинов, которые находятся по пути движения несовершеннолетних в школы и детские сады.

Депутат обратил внимание на то, что аналогичные нарушения фиксируются в ряде российских регионов. В особенности его тревожит расположение точек продаж вейпов рядом с местами досуга молодежи.

Читайте также:

Родителям разъяснили, как оградить подростка от онлайн-вербовки

Финские пивовары объявили забастовку

Стало известно, чем опасны бесплатные Wi-Fi и зарядные устройства
#проверки
#школы
#женщина
#детские сады
#нарушения
#письма
#поручение
#депутат
#рф
#вейпы
#табак
#магазины
Следите за нашими новостями
в удобном формате