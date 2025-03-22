«Сиделки менялись раз в месяц, потому что не выдерживали»: последние месяцы жизни Ларисы Голубкиной

Лариса Голубкина (Фото: скриншот Д/ф «Лариса Голубкина. Прожить, понять...» Первый канал)
22 марта стало известно о смерти российской актрисы, певицы и телеведущей Ларисы Голубкиной. Народная артистка ушла из жизни после долгой болезни в возрасте 85 лет. О жизни актрисы и о причинах её безвременного ухода читайте в материале «Радио 1».
Ранние годы
Лариса Ивановна Голубкина родилась 9 марта 1940 года в Москве в семье военного Ивана Павловича и закройщицы Клавдии Михайловны Голубкиных. Она с детства увлекалась искусством, пела и участвовала в школьной самодеятельности.
Отец не одобрял ее стремление стать артисткой, считая эту профессию легкомысленной и фривольной. Однако Голубкина окончила музыкальное училище и ГИТИС и начала работать в Центральном академическом театре Советской Армии, где проработала всю жизнь.
Народная артистка
Лариса Голубкина (Фото: скриншот Д/ф «Лариса Голубкина. Прожить, понять...» Первый канал)
Будучи студенткой второго курса, Голубкина получила предложение от Эльдара Рязанова сыграть главную роль в фильме «Гусарская баллада». Роль Шурочки Азаровой принесла ей большую популярность. В дальнейшем она сыграла Риту в «Дне счастья», директора ресторана в «Дайте жалобную книгу», Царицу в «Сказке о царе Салтане», Зою в «Освобождении» и других любимых зрителю фильмах.
С 1960-х годов артистка активно выступала на сцене, исполняя русские романсы и песни советских композиторов. В 1991 году она дала первый сольный концерт в Москве, а в 1992 году выпустила альбом с романсами. Лариса Ивановна работала в Московском драматическом театре имени А. С. Пушкина и была постоянным членом жюри Всероссийского конкурса актёрской песни имени Андрея Миронова.
Голубкина вела программы «Утренняя почта» и «Артлото» и участвовала в популярных шоу. В 1973 году Лариса Ивановна была удостоена почётного звания заслуженной артистки РСФСР, а в 1991 году — народной артистки РСФСР. Кроме того, Голубкина дважды была награждена орденом «Знак Почёта» за выдающиеся достижения в сфере советского театра. В 2000 году она получила орден Дружбы, а в 2005 году — орден Ломоносова.
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Личная жизнь
Лариса Голубкина и Андрей Миронов (Фото: скриншот Д/ф «Лариса Голубкина. Прожить, понять...» Первый канал)
Лариса Голубкина встретила свою главную любовь в кругу друзей. Андрей Миронов сделал ей предложение практически сразу после знакомства, но она отказала ему. Счастье с актёром она обрела только спустя десять лет, когда оба пережили неудачные браки и имели детей. Они были счастливы с 1977 по 1987 год. Голубкина была заботливой женой до самой смерти Миронова и после не искала новых отношений.
До встречи с Мироновым Голубкина была в незарегистрированном браке со сценаристом Николаем Щербинским-Арсеньевым. В 1973 году у них родилась дочь Мария, но кто её биологический отец, неизвестно. В разное время в качестве отца называли продюсера Алекса Московича, Владимира Досталя и Алексея Баталова. В документах Марии отцом был записан Щербинский-Арсеньев, но после он настоял на том, чтобы его фамилию убрали из свидетельства о рождении. Миронов удочерил Марию и стал для нее единственным настоящим отцом.
Причина смерти
Лариса Голубкина (Фото: скриншот Д/ф «Лариса Голубкина. Прожить, понять...» Первый канал)
В 2014 году у Ларисы Голубкиной диагностировали онкологическое заболевание, актриса всеми силами боролась с заболеванием, успешно прошла курс химиотерапии. Заболевание сказалось на циркуляции крови в мозге, что привело к серьёзным нарушениям зрения и слуха артистки. Несмотря на это, Лариса Ивановна продолжала работу.
В 2020 году актриса после падения сломала шейку бедра и после этого уже не могла выходить на сцену. В 2023 году Голубкина перенесла ковид, а в октябре 2024 года у неё обнаружили болезнь Вальденстрема — неизлечимое злокачественное заболевание.
По словам дочери Марии, проблемы со здоровьем у матери начались около пяти лет назад. Лариса Голубкина в последнее время не вставала с постели, ей оказывали паллиативную помощь.
«Она не ходит, у нее волос уже практически нет. Она лежит, у нее сиделка, которая меняется один раз в месяц, потому что они не выдерживают, очень тяжело. У меня сердце просто разрывается. Ты сидишь, думаешь: «только что чуть не умерла». Тебе врач говорит: «Она сейчас умрет, у нее метастазы». Потом ей делают МРТ — у нее метастаз нет», — рассказывала дочь актрисы в программе «Звезды сошлись» на НТВ.
Лариса Голубкина (Фото: скриншот Д/ф «Лариса Голубкина. Прожить, понять...» Первый канал)
В январе текущего года здоровье актрисы резко ухудшилось, Лариса Ивановна стремительно теряла в весе и буквально жила на обезболивающих препаратах. 22 марта сердце народной артистки остановилось.
«Лариса умерла. Бедная, воистину, отмучилась. Весила уже 30 кг, счёт шёл на часы. Где хоронить будут, не знаю, к Андрею, наверное. Хотя мама её похоронена тоже на Ваганьково, памятник роскошный у неё. Я был там с Ларисой, она маму очень любила, всегда шла на две могилы — сначала к Андрею, потом к маме — она совсем рядом со входом на кладбище. Прости за всё, прощай, люблю», — написал в своем блоге Станислав Садальский.
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