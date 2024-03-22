Названы сроки благоустройства сквера у Ильинского пруда в Раменском

Фото: пресс-служба Минблаго МО
Благоустройство сквера у Ильинского пруда в Раменском городском округе запланировано провести в этом году. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства благоустройства Подмосковья.
«В этом году планируем благоустройство парков, лесопарков, пешеходных зон, площадей, веломаршрутов, набережных и скверов. Вокруг пруда создадут новую дорожно-тропиночную сеть, обустроят парковку. Там появятся спуски к воде со смотровыми площадками, установят детские и спортивные площадки, будет выполнено озеленение и проведено освещение территории», – рассказал глава министерства Михаил Хайкин.Фото: пресс-служба Минблаго МО
Фото: пресс-служба Минблаго МО
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