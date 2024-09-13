В Доме Правительства Московской Области отпраздновали 15-летие МФЦ

Фото: Сергей Хакимов
13 сентября в Доме Правительства Московской Области в Красногорске состоялся торжественный форум, посвящённый 15-летию со дня открытия первого Многофункционального центра (МФЦ) в регионе, а также Дню сотрудника МФЦ Московской области.
Мероприятие открыл губернатор Московской области Андрей Воробьёв, который высоко оценил труд каждого сотрудника. В своей речи он подчеркнул важность их вклада в жизнь сообщества.
С поздравлениями также выступил секретарь — заместитель министра экономического развития Российской Федерации Алексей Херсонцев, который отметил достижения МФЦ и важность их работы для населения.
Новой услугой в обслуживании посетителей стал голосовой помощник Галина, который не только информирует о доступных услугах МФЦ, но и фиксирует информацию о формировании очередей.
Также внедрены современные аппараты, помогающие координировать поток посетителей и направлять их к соответствующим специалистам.
Завершилось мероприятие праздничным концертом, на котором эстрадный артист Дмитрий Маликов поздравил с важным событием всех собравшихся и исполнил несколько своих музыкальных произведений, создав атмосферу праздника.
Читайте также:
Губернатор Воробьёв вручил награды лучшим сотрудникам МФЦ Подмосковья
Воробьёв поздравил сотрудников ВПК «НПО машиностроения» с 80-летием предприятия
В Коломне в День города откроют обновлённый Парк Мира
«Мы очень ценим то, что вы делаете. Вы уделяете внимание и заботу старшему поколению, обучаете их пользоваться порталом госуслуг. Надеемся, что все сервисы, которые сегодня доступны для граждан, будут и впредь трансформироваться и улучшаться», — сказал губернатор Московской области Воробьёв.
С поздравлениями также выступил секретарь — заместитель министра экономического развития Российской Федерации Алексей Херсонцев, который отметил достижения МФЦ и важность их работы для населения.
«Безусловно, 15 лет происходит последовательное развитие сети МФЦ и результаты вашей кропотливой напряженной работы, конечно, впечатляют. И в Подмосковье центр государственных услуг Мои документы — это отлаженная и дружная команда единомышленников», — секретарь — заместитель министра экономического развития Российской Федерации Херсонцев.Гостям форума также была представлена видео-презентация, рассказывающая о впечатляющих результатах работы МФЦ Московской области за последние 15 лет. Так, например, в первом МФЦ, открытом в Балашихе в 2009 году, насчитывалось всего 42 окна, а сегодня функционирует уже 1758 универсальных окон и 874 цифровых окна, обрабатывающих свыше 12 миллионов обращений в год.
Новой услугой в обслуживании посетителей стал голосовой помощник Галина, который не только информирует о доступных услугах МФЦ, но и фиксирует информацию о формировании очередей.
Также внедрены современные аппараты, помогающие координировать поток посетителей и направлять их к соответствующим специалистам.
Завершилось мероприятие праздничным концертом, на котором эстрадный артист Дмитрий Маликов поздравил с важным событием всех собравшихся и исполнил несколько своих музыкальных произведений, создав атмосферу праздника.
Читайте также:
Губернатор Воробьёв вручил награды лучшим сотрудникам МФЦ Подмосковья
Воробьёв поздравил сотрудников ВПК «НПО машиностроения» с 80-летием предприятия
В Коломне в День города откроют обновлённый Парк Мира
Дайана Хусинова