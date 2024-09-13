В Доме Правительства Московской Области отпраздновали 15-летие МФЦ

В Москве запустили программу по планированию беременности с учетом состояния здоровья, которая включает в себя возможность сдать множество анализов, в том числе на фертильность. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заместителя мэра столицы по вопросам соцразвития Анастасию Раковю. По ее словам, поучаствовать в проекте смогут москвички в возрасте от 19 до 40 лет.