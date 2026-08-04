Головы и спины российских школьников предложили спасти с помощью планшетов
Председатель Национального союза защиты прав потребителей (НСЗПП) Павел Шапкин предложил Минпросвещения разработать государственную программу поэтапного отказа от бумажных учебников в пользу электронных. Об этом сообщает RuNews24.
Главный аргумент, по данным портала, заключается в физическом здоровье детей. По словам главы НСЗПП, школьники ежедневно носят тяжелые рюкзаки, что приводит к нарушениям осанки, перегрузке суставов и головным болям.
С экономической точки зрения инициатива также выглядит обоснованной: оснастить классы планшетами намного дешевле, чем ежегодно тратить десятки миллиардов на бумагу и услуги печати. Цифровой контент Шапкин предложил хранить в «облаке».
Однако врачи высказывают оговорки. Офтальмолог Татьяна Шилова отметила, что сам носитель информации не решает проблему здоровья глаз — близорукость провоцирует длительная работа вблизи, будь то бумага или экран. Для безопасного использования гаджетов она рекомендует соблюдать дистанцию 30–40 см, каждые 20–30 минут переводить взгляд вдаль и проводить на улице не менее 90–120 минут в день.
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