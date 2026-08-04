Головы и спины российских школьников предложили спасти с помощью планшетов

04 августа 2026, 16:11

НСЗПП призвал Минпросвещения заменить бумажные учебники электронными

Фото: iStock/dolgachov

Председатель Национального союза защиты прав потребителей (НСЗПП) Павел Шапкин предложил Минпросвещения разработать государственную программу поэтапного отказа от бумажных учебников в пользу электронных. Об этом сообщает RuNews24.