Психотерапевт рассказала о пользе «детских» занятий для взрослых

04 августа 2026, 15:26

Психотерапевт Крашкина: рисование и рукоделие помогают взрослым снять стресс

Фото: iStock/Ekaterina79

Раскраски, конструкторы, пазлы, лепка и рукоделие становятся все более популярными среди взрослых и помогают расслабиться. Об этом рассказала психотерапевт Ирина Крашкина.