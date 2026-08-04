Психотерапевт рассказала о пользе «детских» занятий для взрослых
Раскраски, конструкторы, пазлы, лепка и рукоделие становятся все более популярными среди взрослых и помогают расслабиться. Об этом рассказала психотерапевт Ирина Крашкина.
По ее словам, которые приводят «Известия», польза таких занятий кроется не в попытке вернуться в детство, а в самом процессе. Спокойная концентрация, повторяющиеся движения и отсутствие жесткой оценки результата позволяют отвлечься от повседневных задач.
Специалист пояснил, что, когда внимание направлено на простой процесс — подбор цветов или сбор деталей, — мозг отдыхает. Движения руками, например, при вязании или рисовании, успокаивают и помогают при тревожности.
Конструкторы и головоломки задействуют зоны мозга, связанные с планированием и пространственным мышлением. Готовая модель или собранный пазл дают быстрый и понятный результат — в отличие от крупных жизненных целей, это создает ощущение завершенности и контроля.
Однако хобби должно помогать восстанавливаться, а не уходить от реальности. Если после занятия появляется спокойствие и желание вернуться к делам, оно выполняет полезную функцию. Но если человек уходит в творчество от обязанностей и общения, это тревожный сигнал. Также не всегда стоит пытаться вернуть детское увлечение — интересы меняются с возрастом.
Универсального антистресс-занятия не существует. Одним подходит рисование, другим — музыка, спорт или садоводство. Главное — делать что-то без давления и оценки, чтобы снизить напряжение и восстановить внимание, заключила психотерапевт.
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