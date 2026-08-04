Врачи рассказали, как избежать кишечных инфекций в летний сезон

04 августа 2026, 15:52

Инфекционист Шведова: в уличные фонтаны попадают возбудители инфекций

Фото: iStock/José Araújo

Летом из-за жары и купания возрастает риск кишечных инфекций. Врачи дали рекомендации по хранению еды и перечислили правила безопасности, которых стоит придерживаться рядом с водоемами. Подробностями поделилось издание «Известия».