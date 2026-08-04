Врачи рассказали, как избежать кишечных инфекций в летний сезон
Летом из-за жары и купания возрастает риск кишечных инфекций. Врачи дали рекомендации по хранению еды и перечислили правила безопасности, которых стоит придерживаться рядом с водоемами. Подробностями поделилось издание «Известия».
Медики предупреждают: при высокой температуре в пище быстро размножаются бактерии. Особенно опасны яйца, мясо, рыба, молочные продукты и салаты с майонезом. Скоропортящуюся еду нельзя оставлять вне холодильника дольше двух часов, а в жару выше 32 градусов — более часа. Врач-гастроэнтеролог Самира Схашок отметила, что опасные микроорганизмы могут не менять вкус и запах, поэтому ориентироваться стоит только на условия хранения.
Городские фонтаны также представляют серьезную угрозу: вода циркулирует по замкнутому кругу и не обеззараживается. В нее попадают возбудители болезней от людей и животных, а жара способствует их размножению. Инфекционист Наталья Шведова предупредила, что основной риск представляет заглатывание воды, что часто случается с детьми во время игр. Купаться следует только в разрешенных местах, избегая сточных труб и водоемов с неприятным запахом.
Кишечная инфекция обычно сопровождается тошнотой, рвотой, диареей, болью в животе и слабостью. Главная опасность такого состояния заключается в потери жидкости. Для восстановления водного баланса медики рекомендуют использовать специальные растворы. При критических симптомах — крови в стуле, температуре выше 38,5°C более суток, сильных болях, сухости во рту и спутанности сознания — нужно срочно обратиться к врачу.
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