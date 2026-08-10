Голубая куркума показала защитный эффект для клеток хряща
Экстракт редкой голубой куркумы способен снижать воспалительную реакцию и повреждение клеток суставного хряща. Такие результаты представили исследователи в журнале Food & Function.
Ученые рассмотрели свойства растения Curcuma caesia. В его корневищах нашли значительное количество полифенолов, включая эпикатехин и ванилиновую кислоту. Эти вещества известны антиоксидантным и противовоспалительным действием.
Лабораторная модель пищеварения показала, что после переваривания организм потенциально может усвоить около 58% активных соединений из экстракта.
Далее специалисты проверили состав на клетках человеческого хряща. Перед экспериментом клетки подвергли воздействию интерлейкина-1β — сигнального белка, участвующего в развитии остеоартрита. Обработка экстрактом до контакта с этим веществом помогла уменьшить клеточные повреждения и снизить уровень воспалительного фактора TNF-α.
Соединения голубой куркумы поддерживали работу митохондрий и помогали сохранить нормальное строение хрящевых клеток. Эффект сохранился и у экстракта, прошедшего искусственное переваривание.
Авторы уточнили, что эксперимент проходил на клеточных культурах. Делать выводы о лечении заболеваний суставов у людей пока нельзя. Для этого потребуются исследования на животных и клинические испытания. В перспективе голубая куркума может войти в состав функциональных продуктов или профилактических средств против остеоартрита.
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