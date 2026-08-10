Родители смогут вернуть до 19,5 тыс. рублей за лечение ребенка в лагере

10 августа 2026, 07:40

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Эксперт дирекции финансовой грамотности НИФИ Минфина России Мария Иваткина сообщила, что часть стоимости путевки в детский лагерь можно учесть при оформлении социального налогового вычета. Право возникает, если в цену отдыха включили обучение или медицинские процедуры.