Родители смогут вернуть до 19,5 тыс. рублей за лечение ребенка в лагере
Эксперт дирекции финансовой грамотности НИФИ Минфина России Мария Иваткина сообщила, что часть стоимости путевки в детский лагерь можно учесть при оформлении социального налогового вычета. Право возникает, если в цену отдыха включили обучение или медицинские процедуры.
В беседе с «Газетой.Ru» Иваткина пояснила: для вычета на образование лагерь должен иметь лицензию на образовательную деятельность. Родители вправе заявить расходы в пределах 110 тыс. рублей на каждого ребенка за год. При НДФЛ 13% максимальный возврат составит 14,3 тыс. рублей.
Этот лимит распространяется на все детские образовательные траты за год. В расчет войдут платежи за кружки, занятия с репетиторами и иные программы обучения.
Санаторные лагеря позволяют оформить вычет за медицинскую часть путевки при наличии у организации медлицензии. Такие расходы включают в общий годовой лимит социальных вычетов — 150 тыс. рублей. Максимальная сумма возврата при ставке 13% достигает 19,5 тыс. рублей.
Налоговая служба учтет лишь стоимость обучения или лечения. Проживание, питание, трансфер, экскурсионные программы и организацию досуга в расходы не включат. В договоре и справке об оплате необходимо отдельно указать цену услуг, за которые семья планирует получить возврат.
Вычет оформит родитель, оплативший путевку и получавший доход с уплатой НДФЛ. Самозанятым и предпринимателям потребуется иной доход, облагаемый этим налогом. Для получения денег следует запросить у лагеря справку об оплате. Расходы за 2026 год можно заявить через декларацию 3-НДФЛ в 2027 году либо получить вычет раньше через работодателя.
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