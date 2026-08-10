Климатолог рассказала про мировые риски при извержении Йеллоустоуна

10 августа 2026, 04:25

Климатолог Кристина Даль: Извержение Йеллоустоуна грозит мировым голодом

Фото: iStock/kwiktor

Извержение супервулкана Йеллоустоун может спровоцировать глобальные неурожаи и голод. Об этом предупредила в беседе с РИА Новости американский климатолог, вице-президент центра Climate Central Кристина Даль.