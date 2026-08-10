Климатолог рассказала про мировые риски при извержении Йеллоустоуна
Извержение супервулкана Йеллоустоун может спровоцировать глобальные неурожаи и голод. Об этом предупредила в беседе с РИА Новости американский климатолог, вице-президент центра Climate Central Кристина Даль.
По ее словам, в прошлом крупные вулканические катастрофы, например извержение Тамборы, уже приводили к голоду на нескольких континентах. Хотя современная продовольственная система стала более взаимосвязанной, резкие климатические сдвиги по-прежнему способны нанести серьёзный урон сельскому хозяйству — как это было в России в 2010 году, когда жара и засуха уничтожили значительную часть урожая.
Недавние сейсмические толчки у кальдеры Йеллоустоуна (включая землетрясение магнитудой 3,3) вызвали обеспокоенность, однако Геологическая служба США оценивает вероятность «скорого извержения» как крайне низкую. За последние 2,1 миллиона лет вулкан пережил лишь три гигантских взрыва, и признаков приближения нового пока не зафиксировали.
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