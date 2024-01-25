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Орнитолог Гунин: Закармливание птиц приводит к страшным последствиям

25 января 2024, 20:57
Фото: istockphoto.com/sindlera

Фото: istockphoto.com/sindlera

Орнитолог-любитель, натуралист Владимир Гунин заявил, что подкармливать птиц летом и строить им скворечники зимой вредит им самим.
Так, например, совы из-за подкармливания перестают охотиться, что для них пагубно.

По его словам, если нарушатся цепочки питания из-за излишней подкормки, то птицы могут и вовсе исчезнуть.


«Природа создала их для того, чтобы сокращать численность грызунов, которые плодятся очень быстро. Это делают и кошки, которых мы тоже разбаловали. Как известно, помимо эволюции, есть и деволюция, когда несколько поколений какие-то способности у животных отпадают за ненадобностью», – пояснил в беседе с Общественной Службой Новостей Гунин.

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#природа
#птицы
#совы
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Движение поездов на участке Чисмена-Волоколамск возобновлено
25 января 2024, 21:33

Фото: iStock/Ivan Reshetnikov

Движение поездов возобновлено в Московской области на участке Чисмена - Волоколамск Рижского направления Московской железной дороги. Об этом сообщили в пресс-службе столичной магистрали.
Сообщается, что компенсационные автобусы завершили свою работу.

«На период работ по восстановлению движения поездов на станции Волоколамск были назначены компенсационные автобусы, которые доставляли пассажиров от станции Чисмена в Волоколамск и обратно. Также для пассажиров было организовано информирование о времени и месте работы автобусов. Работа автобусов происходила своевременно вплоть до восстановления движения поездов», — сообщил представитель ЦППК Сергей Мелешко.

Согласно информации источника, несколько поездов от/до Волоколамска и Шаховской могут следовать с задержкой. Принимаются необходимые меры по сокращению опозданий.

Напомним, ранее в пресс-службе МЖД сообщили, что движение поездов на участке Чисмена — Волоколамск Рижского направления временно приостановлено из-за схода снегоочистельной машины. Для восстановительных работ на место направили восстановительные поезда станций Подмосковная и Ржев.

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#мжд
#движение
#поезда
#автобусы
#волоколамск
#цппк
#меры
#станции
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В Подмосковье нашли высаженного из электрички той-терьера Арчи
25 января 2024, 21:18

Фото: Istockphoto / Hanna Bohdan

Потерявшегося в Подмосковье той-терьера Арчи удалось найти. Скоро его передадут хозяину, сообщает телеграм-канал Baza.
Ранее сообщалось, что хозяин ехал вместе Арчи в электричке и поругался с другим пассажиром. Мужчину высадили из вагона, а пёс остался внутри и поехал дальше. Через некоторое время охрана, заметив животное в вагоне, выпустила его на станции «Чехов».

Хозяин искал пса больше недели. Несколько раз ему звонили мошенники, уверяя, что нашли Арчи, и просили денег. Однако в четверг история успешно завершилась.

Кто и где обнаружил собаку, пока неизвестно.

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#собака
#электричка
#подмосковье
#московская область
#животные
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Путин: на фестиваль молодежи в Сочи подали заявки 300 тысяч человек из 190 стран
25 января 2024, 20:57

Фото: iStock/Kar-Tr

Президент России Владимир Путин заявил, что на Всемирный фестиваль молодежи, который пройдет в Сочи в этом году, поступили заявки от 300 тысяч человек из 190 стран мира. Об этом Путин сообщил на встрече со студентами в Калининграде.
Глава государства отметил, что мероприятие обещает иметь масштабный и интересный характер. Путин напомнил, что СССР на постоянной основе принимал мероприятия схожего уровня и численности участников.

Российский лидер выразил надежду на то, что фестиваль пройдет на высоком уровне. Всемирный фестиваль молодежи пройдет на территории «Сириус» в Сочи с 1 по 7 марта текущего года.

Напомним, сегодня Владимир Путин провел встречу со студентами в Доме студента Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта, в ходе которой президент поздравил студентов, аспирантов и преподавателей с Днем российского студенчества и рассказал о новшествах в сфере образования.

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#студенты
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Жителей российского региона предупредили о проблемах с интернетом
Ведерников: в Псковской области LTE не будет ловить из-за технических работ
25 января 2024, 20:40

Фото: iStock/ipopba

Губернатор региона Михаил Ведерников написал в своем телеграм-канале, что в Псковской области из-за проведения технических работ пропадет мобильный интернет стандарта LTE c 25 по 30 января включительно с 23:00 до 06:00.
По словам губернатора, 3G-интернет будет продолжать работу, но во многих населенных пунктах он отсутствует, так как данный формат сети устарел. Ведерников попросил местных жителей внимательно отнестись к этим данным с учетом того, что по ночам, скорее всего, будет трудно вызывать такси или воспользоваться мобильным банком.

Ранее сообщалось, что информаторы из Московской области прошли онлайн-обучение, по итогу которого состоялось тестирование. Все экзаменуемые справились с заданиями. Сейчас в территориальных избирательных комиссиях Подмосковья проводятся очные семинары.

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#онлайн
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Член ОП Малькевич призвал наказывать треш-стримеров
25 января 2024, 20:35

Фото: istockphoto.com/Andrii Lysenko

Журналист, первый заместитель председателя комиссии по СМИ Общественной палаты России Александр Малькевич заявил, что треш-стримеры нередко представляют опасность и в то же время транслируют шокирующий контент, демонстрируя плохой пример в том числе детям и подросткам.
В этой связи Малькевич призвал наказывать подобных блогеров.

«В некоторых случаях общественного порицания и блокировки канала недостаточно. Треш-стримы порой выходят не только за рамки морали и этики, но и за рамки закона. Стримеры не гнушаются демонстрацией непристойного контента, транслируют издевательства над людьми и животными, иногда дело доходит до убийств», – пояснил в беседе с Общественной Службой Новостей Малькевич.

Ранее медиа-инфлюенсеры встретились с членами Общественной палаты РФ и обсудили вопросы влияния запрещённых платформ на российскую аудиторию, на встрече были выдвинуты предложения для борьбы с распространением фейковой информации в Сети, защиты несовершеннолетних в Интернет-пространстве и фильтрации контента.

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#интернет
#медиа
#запрет
#общественная палата
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Орнитологи рекомендовали не мешать купчинским совам вести привычный образ жизни
25 января 2024, 20:22

Фото: istockphoto.com/Ondrej Prosicky

В одном из парков Купчина в Санкт-Петербурге поселилась семья ушастых сов, орнитологи высказали уверенность в том, что птицам не угрожает городская среда.
Однако специалисты рекомендовали горожанам лучше всего не мешать совам вести их привычный образ жизни.

«Увидеть их не так просто, поскольку они предпочитают вести ночной образ жизни, а в дневное время отсиживаются в укромных местах», – прокомментировали в беседе с «Петербургским дневником» в пресс-службе администрации Фрунзенского района города.

Отмечается, что за птицами ведётся видеонаблюдение.

Ранее сообщалось, что конкурс наблюдения за птицами «Большой год» стартовал в России, принять в нём участие приглашаются жители Московской области. Уточнялось, что на победу в конкурсе смогут претендовать натуралисты, которые в течение года встретили наибольшее количество птиц.

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#санкт-петербург
#природа
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Число работников в простое в Подмосковье за год уменьшилось вчетверо
25 января 2024, 19:47

Фото: пресс-служба г. о. Дубна

В Московской области за 2023 год в четыре раза сократилось число работников, находящихся в простое или в неполной занятости. Сейчас их насчитывается 400 человек, сообщили в пресс-службе Минсоцразвития региона.
«По итогам прошедшего года рабочие места под риском увольнения сохранили более 5 тыс человек. Из режимов неполной занятости и простоя вышли 118 организаций. В зоне риска остаются около 1,3 тыс сотрудников различных предприятий», – привели в ведомстве слова его главы Людмилы Болатаевой.
В пресс-службе напомнили, что жители Подмосковья, работающие неполный день, находящиеся в простое или под риском сокращения, могут пройти бесплатное переобучение в рамках нацпроекта «Демография».

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#подмосковье
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От станции Чисмена до Волоколамска курсируют компенсационные автобусы
25 января 2024, 19:39

Фото: iStock/Yury Karamanenko

Из-за временной остановки движения поездов на участке Чисмена — Волоколамск Рижского направления для удобства пассажиров курсируют компенсационные автобусы. Об этом сообщает МЖД.
Напомним, в пресс-службе МЖД сообщили, что движение поездов на участке Чисмена — Волоколамск Рижского направления временно приостановлено из-за схода снегоочистельной машины.

Для восстановительных работ на место направили восстановительные поезда станций Подмосковная и Ржев. При этом для удобства пассажиров назначены компенсационные автобусы, которые будут осуществлять перевоз людей от станции Чисмена в Волоколамск и обратно.

«Вокзалы на станциях работают в штатном режиме. Для пассажиров организовано информирование о времени и месте курсировании автобусов», - говорится в Telegram-канале МЖД.

Также сообщается, что на базе МЖД развернули штаб, который контролирует работу по ликвидации последствий схода снегоочистительной машины.

При этом по информации корреспондента «Радио 1», сейчас на железнодорожной станции Истра ситуация спокойная. Электрички ходят в обе стороны. Чтобы добраться до Волоколамска необходимо доехать до станции Чисмена, а уже оттуда – две остановки на компенсационных автобусах.

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#мжд
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#движение
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#машины
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Исследование: Россияне в детстве мечтали стать космонавтами и врачами
25 января 2024, 19:29

Фото: istockphoto.com/Ridofranz

Исследование SuperJob показало, что в детстве российские мужчины мечтали стать космонавтами, а женщины – врачами.
Так, среди мужчин мечтали о профессии космонавта грезили 11%, по 9% мечтали стать летчиком, инженером и водителем.

Как передаёт Газета.ру, женщины хотели работать врачами (22%), учителями (20%), а также актрисами и юристами (по 4%).

Популярными среди россиян профессиями также были машинист поезда, моряк, спортсмен, военнослужащий, стюардесса, дизайнер и т. д.

Ранее онлайн-сервис альтернативного кредитования Moneyman показал, что 53% россиян уверены, что ключевая ставка ЦБ не изменится до марта этого года.

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