Орнитолог Гунин: Закармливание птиц приводит к страшным последствиям

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Орнитолог-любитель, натуралист Владимир Гунин заявил, что подкармливать птиц летом и строить им скворечники зимой вредит им самим.
Так, например, совы из-за подкармливания перестают охотиться, что для них пагубно.
По его словам, если нарушатся цепочки питания из-за излишней подкормки, то птицы могут и вовсе исчезнуть.
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По его словам, если нарушатся цепочки питания из-за излишней подкормки, то птицы могут и вовсе исчезнуть.
«Природа создала их для того, чтобы сокращать численность грызунов, которые плодятся очень быстро. Это делают и кошки, которых мы тоже разбаловали. Как известно, помимо эволюции, есть и деволюция, когда несколько поколений какие-то способности у животных отпадают за ненадобностью», – пояснил в беседе с Общественной Службой Новостей Гунин.
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Мелисса Тимофеева