Голую вечеринку Ивлеевой признали пропагандирующей нетрадиционные отношения

Фото: iStock/DisobeyArt
Полиция признала almost-naked вечеринку Насти Ивлеевой направленной «на пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений, сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».
Сведения об этом есть в постановлении суда по административному делу против рэпера VACIO (Николая Васильева), которого 22 декабря оштрафовали на 200 тысяч рублей. Согласно материалам проверки, полиция посчитала, что вечеринка в клубе Mutabor была направлена на пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений.
Последняя, по мнению силовиков, выразилась в «распространении информации, направленной на формирование нетрадиционных сексуальных установок, привлекательности нетрадиционных сексуальных отношений» — проще говоря, в том, что фото и видео с вечеринки выложили в интернет (по версии полицейских, это сделал сам рэпер).
При этом для вынесения решения судье оказалось достаточно рапорта и объяснений сотрудников полиции, которые усмотрели в них пропаганду. Сам VACIO признал на суде, что пришёл на вечеринку Ивлеевой практически голым, однако на фотосъёмку согласия не давал.
Напомним, представители российского шоу-бизнеса посетили скандальную вечеринку блогера Анастасии Ивлеевой в ночь с 20 на 21 декабря. Мероприятие прошло в столичном клубе Mutabor. Среди приглашенных гостей были: Филипп Киркоров, Дима Билан, Лолита Милявская, Джиган с супругой Оксаной Самойловой, Ксения Собчак, Глюкоза и другие. Общественный резонанс вызвал внешний вид звездных гостей, поскольку все они пришли на вечеринку в откровенных нарядах, в соответствии с установленным дресс-кодом almost naked («почти голый»).
Одной из первых за скандальную вечеринку извинилась ее организатор – блогер Анастасия Ивлеева. Она назвала мероприятие неуместным и попросила прощения перед гостями и обществом, сообщив, что вырученные средства отправит на благотворительность.
Публичные извинения принесла и журналистка Ксения Собчак. Она назвала прошедшее мероприятие «нелепой безвкусицей» и заявила, что то, что происходило в клубе не должно было стать публичным.
Рэпер Николай Васильев (VACIO), который пришел на вечеринку в одном носке, надетом на гениталии, привлечен к административной ответственности. Суд обязал его выплатить штраф в размере 200 тысяч рублей, а также арестовал на 15 суток.
Читайте также:
«Зашел не в ту дверь» и «люблю свою страну»: извинения звёзд за «голую вечеринку» Ивлеевой
Киркоров публично извинился за участие в «голой вечеринке» Ивлеевой
Последняя, по мнению силовиков, выразилась в «распространении информации, направленной на формирование нетрадиционных сексуальных установок, привлекательности нетрадиционных сексуальных отношений» — проще говоря, в том, что фото и видео с вечеринки выложили в интернет (по версии полицейских, это сделал сам рэпер).
Напомним, представители российского шоу-бизнеса посетили скандальную вечеринку блогера Анастасии Ивлеевой в ночь с 20 на 21 декабря. Мероприятие прошло в столичном клубе Mutabor. Среди приглашенных гостей были: Филипп Киркоров, Дима Билан, Лолита Милявская, Джиган с супругой Оксаной Самойловой, Ксения Собчак, Глюкоза и другие. Общественный резонанс вызвал внешний вид звездных гостей, поскольку все они пришли на вечеринку в откровенных нарядах, в соответствии с установленным дресс-кодом almost naked («почти голый»).
Одной из первых за скандальную вечеринку извинилась ее организатор – блогер Анастасия Ивлеева. Она назвала мероприятие неуместным и попросила прощения перед гостями и обществом, сообщив, что вырученные средства отправит на благотворительность.
Публичные извинения принесла и журналистка Ксения Собчак. Она назвала прошедшее мероприятие «нелепой безвкусицей» и заявила, что то, что происходило в клубе не должно было стать публичным.
Рэпер Николай Васильев (VACIO), который пришел на вечеринку в одном носке, надетом на гениталии, привлечен к административной ответственности. Суд обязал его выплатить штраф в размере 200 тысяч рублей, а также арестовал на 15 суток.
Читайте также:
«Зашел не в ту дверь» и «люблю свою страну»: извинения звёзд за «голую вечеринку» Ивлеевой
Киркоров публично извинился за участие в «голой вечеринке» Ивлеевой
Миллиард рублей хотят взыскать с устроившей голую вечеринку Ивлеевой
Артем Путинцев