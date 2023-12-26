«Зашел не в ту дверь» и «люблю свою страну»: извинения звёзд за «голую вечеринку» Ивлеевой

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Представители российского шоу-бизнеса посетили скандальную вечеринку блогера Анастасии Ивлеевой в ночь с 20 на 21 декабря. Общественный резонанс вызвал внешний вид звездных гостей. Редакция «Радио 1» расскажет, какими последствиями обернулось участие в мероприятии для некоторых артистов и кто уже принес извинения.
Что произошло на вечеринке Анастасии Ивлеевой
Мероприятие прошло в столичном клубе Mutabor. Среди приглашенных гостей были: Филипп Киркоров, Дима Билан, Лолита Милявская, Джиган с супругой Оксаной Самойловой, Ксения Собчак, Глюкоза и другие.
Какими последствиями для Ивлеевой обернулась «голая» вечеринка
После организации скандальной вечеринки блогера Анастасию Ивлееву проверит налоговая служба. С такой инициативой в Генпрокуратуру РФ обратился глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин.
Внимание к доходам блогера привлекло ее украшение с замбийским изумрудом, которое она надела на вечеринку. На ее бедрах находилось колье из белого золота. Стоимость ювелирного украшения оценивается в 23 млн рублей.
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Кроме того, продюсер «Бригады» Александр Иншаков направил в суд коллективный иск с требованием к Ивлеевой о переводе 1 миллиарда рублей в Государственный фонд поддержки участников СВО «Защитники Отечества».
В иске также содержатся требования о запрете выступлений блогера, ее съемках в рекламе и ведения социальных сетей до решения суда. Хамовнический суд принял иск, сообщил телеграм-канал Shot.
Какие последствия для Филиппа Киркорова после вечеринки Ивлеевой
Певец Филипп Киркоров после участия в «голой вечеринке» Ивлеевой лишился возможности выступить в театре. Об этом сообщила журналистка Ксения Собчак.
По ее словам, такое решение принял директор МХАТа им. Горького Владимир Кехман, так как ему «позвонили из АП».
Кроме того, артиста требуют лишить звания народного артиста. С такой инициативой выступил руководитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин.
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Кто из гостей «голой» вечеринки Ивлеевой уже принес извинения
Блогер Анастасия Ивлеева
Одной из первых за скандальную вечеринку извинилась ее организатор – блогер Анастасия Ивлеева. Она назвала мероприятие неуместным и попросила прощения перед гостями и обществом, сообщив, что вырученные средства отправит на благотворительность.
Телеведущая Ольга Орлова
В своих социальных сетях Орлова написала, что признает свою ошибку и считает мероприятие «перебором». Она также добавила, что сделала выводы и будет работать над собой.
Джиган и Оксана Самойлова
Семейная пара, посетившая скандальную вечеринку Ивлеевой, вскоре заявила, что не ожидала того, что именно будет проходить на мероприятии.
По мнению Джигана, мероприятие было отвратным и больше походило на «какой-то пранк».
Певец Дима Билан
Популярный исполнитель заявил, что отнесся к вечеринке Ивлеевой как к обычному мероприятию. Однако он не знал, что именно будет происходить. По словам Билана, вскоре он поспешил покинуть заведение и не стал публиковать фото или видео у себя в социальных сетях, так как «это нельзя транслировать в инфополе».
Певица Лолита Милявская
Артистка Лолита Милявская объяснила свое появление на «голой вечеринке» Ивлеевой усталостью, отметив, что изначально шла на арт-мероприятие.
«Вы думаете, оторваться не хотелось? Хотелось», - рассказала певица.
Киркоров оправдался перед Песковым за участие в «голой вечеринке» Ивлеевой
Певец Филипп Киркоров
Народный артист рассказал, что заглянул на мероприятие на несколько минут, однако его имя сразу стало обсуждаться в негативном контексте в числе первых.
Киркоров заверил, что не имел представления о том, что будет происходить на мероприятии, а как только понял, сразу покинул его.
«Зашел не в ту дверь» — высказался о мероприятии певец.
Журналистка Ксения Собчак
Публичные извинения принесла журналистка Ксения Собчак. Она назвала прошедшее мероприятие «нелепой безвкусицей» и заявила, что то, что происходило в клубе не должно было стать публичным.
«Я точно никого не хотела обидеть или оскорбить, если кого-то задел мой внешний вид, я за это извиняюсь. Я люблю свою страну», — отметила Собчак.
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