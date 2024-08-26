В Лобне спасли упавшую в колодец собаку

Видео: пресс-служба администрации г.о. Лобня
Собаку, упавшую в открытый технический колодец в городском округе Лобня, вытащили спасатели, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Инцидент произошёл рядом с автобусной остановкой «Депо». Колодец оставили открытым работники компании «Россети — Московский регион». О том, что собака попала в беду, в единую службу экстренных вызовов «Система-112» сообщили местные жители. К спасению животного подключилась и глава округа Анна Кротова.
Помощь ветеринаров собаке не потребовалась. Спасённое животное забрала домой неравнодушная местная жительница.
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«Информация о собаке была оперативно передана мне. В операции задействовали спасателей пожарной части №82. Собаку вытащили буквально за две минуты с помощью специального крюка», — рассказала Анна Кротова.
Помощь ветеринаров собаке не потребовалась. Спасённое животное забрала домой неравнодушная местная жительница.
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Лев Каштанов