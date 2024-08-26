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В Лобне спасли упавшую в колодец собаку

26 августа 2024, 15:04

Видео: пресс-служба администрации г.о. Лобня

Собаку, упавшую в открытый технический колодец в городском округе Лобня, вытащили спасатели, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Инцидент произошёл рядом с автобусной остановкой «Депо». Колодец оставили открытым работники компании «Россети — Московский регион». О том, что собака попала в беду, в единую службу экстренных вызовов «Система-112» сообщили местные жители. К спасению животного подключилась и глава округа Анна Кротова.

«Информация о собаке была оперативно передана мне. В операции задействовали спасателей пожарной части №82. Собаку вытащили буквально за две минуты с помощью специального крюка», — рассказала Анна Кротова.


Помощь ветеринаров собаке не потребовалась. Спасённое животное забрала домой неравнодушная местная жительница.

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Настоятель храма напился пива во время поста и попал в тюрьму
В Таиланде настоятель буддийского храма напился пива и лишился сана
26 августа 2024, 15:23

Фото: iStock/Igor Zubkov

В Таиланде настоятель крупного буддийского храма в провинции Чиангмай был лишен сана и отправлен в тюрьму после того, как напился во время поста, сообщает The Thaiger.
19 августа представители духовенства обратились в полицию с просьбой проверить храм в районе Сансай. Они сообщили, что монахи на постоянной основе употребляют алкоголь на территории святилища, включая период Вассы — буддийского поста.

Прибывшие на место полицейские задержали двух монахов, которые распивали пиво в храме, причем одним из них оказался настоятель. Мужчин арестовали и доставили в полицейский участок.

Настоятеля лишили сана и передали в суд. Ему предъявлено обвинение по статье, касающейся употребления алкоголя или наркотических веществ на территории храма. Ему грозит до полугода тюрьмы и штраф в 10 000 батов.

Член Совета по культуре провинции Чиангмай Уолла Намвонгпром выступил перед общественностью в связи с произошедшим инцидентом и напомнил, что закон строго запрещает употребление алкоголя в храмах и учебных заведениях. Священнослужители, нарушившие этот закон, не только подлежат уголовной ответственности, но и могут быть лишены сана.

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#полицейские
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В Петербурге молодому человеку проломили череп в драке у ресторана
26 августа 2024, 15:14

Фото: istockphoto/globalmoments

У ресторана Commode на Невском проспекте в Санкт-Петербурге произошла драка. В результате у 19-летнего молодого человека оказался проломлен череп.
Сначала между двумя группами молодых людей возник словесный конфликт, который быстро перерос в рукопашную схватку, передаёт портал 78.ru. В итоге 19-летий юноша оказался зверски избит. Его госпитализировали в медицинское учреждение, где врачи диагностировали у пострадавшего ушиб головного мозга лёгкой степени, перелом свода черепа, перелом передней и задней стенок лобной пазухи, перелом стенки левой орбиты, гематому головы слева.

Правоохранители возбудили уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. На следующий день после драки в полицию обратился 22-летний её участник, чтобы прояснить ситуацию. Его задержали.

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#санкт-петербург
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Появилась новая информация о возможном участнике захвата заложников в ИК-19 — Хусинове
ФСИН: осужденный Хусинов не участвовал в захвате заложников в ИК-19
26 августа 2024, 15:08

Фото: istockphoto/Max_grpo

Волгоградское управление ФСИН заявило, что осужденный Темур Хусинов не принимал участия в захвате заложников в ИК-19. Об этом информирует РИА Новости.
Ранее в сети были опубликованы снимки предполагаемых террористов, которые причастны к захвату. В числе преступников числился Хусинов Темур 1995 г.р.

Мать заключенного заявила, что на видеозаписи из интернета её сына нет. Она отметила, что хочет знать в каком положении сейчас находится Темур.

В ведомстве рассказали, что мужчина действительно не принимал участия в захвате заложников. Кроме того, сообщается, что матери будет предоставлена информация о местонахождении сына в соответствии с установленными законом процедурами.

Напомним, что 23 августа несколько осужденных из ИК-19 захватили заложников. Были убиты несколько сотрудников ФСИН. Террористы заявили, что их действия были вызваны желанием отомстить за напавших на «Крокус Сити Холл» в Подмосковье.

Молодые сотрудники ИК-19 в Волгоградской области приняли присягу за день до захвата. В качестве гостей были приглашены ветераны УИС. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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В воздушное пространство Польши залетел украинский беспилотник
26 августа 2024, 14:43

Фото: istockphoto/NatureNow

Воздушное пространство Польши пересёк украинский беспилотный летательный аппарат. Он был запущен из города Червоноград Львовской области.
О том, что на территорию Польши влетел неизвестный дрон, сообщил польский генерал Мацей Клиш, передаёт телеграм-канал Readovka. Главным образом именно с этим инцидентом был связан подъём в воздух польской авиации, так как необходимо было обеспечить безопасность воздушного пространства. Польский военачальник сообщил, что БПЛА «неизвестного происхождения».

Известно однако место запуска беспилотника. Воздушный объект прилетел из украинского Червонограда во Львовской области рухнул на территории коммуны Тышовец. В настоящее время сотрудники польских оперативных служб занимаются поисками упавшего дрона.

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#безопасность
#дрон
#бпла
#воздух
#сотрудники
#польша
#украина
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В Подмосковье девочка застряла ногой в конструкции детской площадки
26 августа 2024, 14:08

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

Одиннадцатилетняя девочка застряла ногой в конструкции уличной детской площадки, для того чтобы её освободить, пришлось обращаться за помощью к спасателям. Инцидент произошёл в посёлке ВНИИССОК Одинцовского городского округа, сообщает пресс-служба Мособлпожспаса.
«В единую службу спасения «Система-112» позвонили родители девочки. Они рассказали, что в процессе игры их дочка просунула ногу в металлические перила на одной из игровых конструкций и теперь никак не может освободиться, а попытки причиняют боль», — говорится в сообщении.
Работники противопожарно-спасательной службы оперативно прибыли на вызов, осторожно разжали перила с помощью гидравлического инструмента и освободили ногу ребёнка. Медицинская помощь девочке не понадобилась.

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#мособлпожспас
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Женщина подожгла по наводке аферистов пять машин в Петербурге, ее задержали
26 августа 2024, 14:01

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

Пять машин подожгла жительница Калмыкии в Петербурге по наводке мошенников, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России. Информация о горении двух авто поступила в ночь на воскресенье, 25 августа. Уточняется, что речь идет об иномарках «Мерседес» и «БМВ».
«…Наряд патрульно-постовой службы полиции при патрулировании задержал подозрительную женщину. Выяснилось, что оба автомобиля сгорели в результате поджога, а задержанная, 46-летняя неработающая жительница Калмыкии, имеет к этому непосредственное отношение», — прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД.
Позже правоохранители выяснили, что перед этим аналогичные случаи произошли еще в трех районах города. Уничтожены автомобили «Ауди», «Шкода» и «Опель».

Известно, что аферисты связались с женщиной и представились полицией. Ее убедили совершить преступления, а также оформить на себя кредит в 1.7 миллиона рублей.

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#новости
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В Ростове ФСБ выявила подпольное казино в колонии
26 августа 2024, 13:41

Фото: istockphoto / okan akdeniz

В Ростовской области в ИК-14 один из заключённых организовал незаконные азартные игры. По этому факту возбудили уголовное дело. Об этом сообщили в ТАСС.

«УФСБ России по Ростовской области во взаимодействии с ГУФСИН России по Ростовской области пресечена противоправная деятельность по организации и проведению незаконных азартных игр на территории ИК-14. В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 171.2 УК РФ», — поделились в издании.
В ведомстве уточнили, что организатором игр стал один из заключённых. Он вёл списки игроков, записывал результаты игр и дважды в месяц переводил деньги на банковские счета других участников.

На территории колонии обнаружили игральные карты, фишки, мобильный телефон, sim-карты и другие предметы.

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Стало известно число пострадавших после мощного взрыва на омском НПЗ «Газпромнефть ОНПЗ»
Baza: при взрыве на Омском нефтеперерабатывающем заводе пострадали двое человек
26 августа 2024, 13:14

Фото: istockphoto/ecrabb

При взрыве на Омском нефтеперерабатывающем заводе пострадали двое человек. Об этом информирует Telegram-канал Baza.
Ранее сообщалось, что на омском НПЗ «Газпромнефть ОНПЗ» произошел взрыв. По словам очевидцев, его слышали в нескольких районах города.

На омском НПЗ «Газпромнефть ОНПЗ» произошел мощный взрыв
На омском НПЗ «Газпромнефть ОНПЗ» произошел мощный взрыв

Сообщается, что пострадавшие находятся в тяжелом состоянии. У одного была диагностирована закрытая черепно-мозговая травма и контузия, а у второго оторвало конечность. По данным канала, горит установка АВТ-11, которая предназначается для разделения нефти на фракции и последующей переработки. Помимо этого, сохраняется угроза новых взрывов.

Площадь природного пожара в Тепе-Оба в городском округе Феодосия в Крыму в настоящее время увеличилась до 75 гектаров. Работы по тушению огня ведутся с земли и с воздуха. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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На омском НПЗ «Газпромнефть ОНПЗ» произошел мощный взрыв
26 августа 2024, 12:52

Фото: istockphoto/RamonCast

На омском нефтеперерабатывающем заводе «Газпромнефть-ОНПЗ» произошел мощный взрыв, информирует источник 112. По предварительной информации, был хлопок с последующим возгоранием на одной из установок.
По словам очевидцев, взрыв слышали в нескольких районах Омска. Данных о пострадавших в результате инцидента пока нет.

Ранее в сети продемонстрировали кадры повреждений обломками украинского беспилотника жилого дома в Саратове.

Одна из девушек в момент атаки находилась в роддоме, поэтому вернется она уже в полуразрушенную квартиру. Многоэтажка относится к жилому комплексу, где ценовой диапазон квартир составляет до 36 миллионов рублей.

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