Работники Мособлпожспаса поймали в квартире жительницы Одинцова летучую мышь

Фото: пресс-служба Мининвеста МО
Работники поймали Мособлпожспаса поймали летучую мышь, влетевшую в квартиру в Одинцовском городском округе. Случай произошёл в одном из жилых многоквартирных домов, сообщили в пресс-службе ведомства.
В единую службу экстренных вызовов «Система-112» позвонила женщина, которая обнаружила в своей квартире крылатую гостью, но побоялась трогать её и обратилась за помощью к спасателям.
В ведомстве отметили, что летучие мыши чаще стали заглядывать в гости горожанам. Правда, крылатые герои различных ужастиков специально на людей не нападают.
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«Прибыв по указанному адресу, работники противопожарно-спасательной службы обезопасили руки, а затем с помощью подручных средств поймали представительницу отряда рукокрылых и выпустили на свободу искать новое место для ночлега», – рассказал начальник 244-й пожарно-спасательной части Мособлпожспаса Владислав Беляев.
В ведомстве отметили, что летучие мыши чаще стали заглядывать в гости горожанам. Правда, крылатые герои различных ужастиков специально на людей не нападают.
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Лора Луганская