Диетолог перечислила продукты, необходимые для мужского здоровья
Диетолог Залетова: орехи и говядина помогут поддержать мужское здоровье
Говядина, жирная морская рыба и томаты в рационе помогут поддержать мужское здоровье. Об этом сообщила заведующая дневным стационаром ФИЦ питания и биотехнологии, врач-терапевт, кардиолог, диетолог, липидолог и специалист по нутритивной поддержке Татьяна Залетова.
По словам Залетовой, главными «строителями» тестостерона и «здоровой» спермы являются цинк и селен. Этими микроэлементами богаты морепродукты, тыквенные семечки, говядина, говяжья печень, яйца, грецкие и бразильские орехи.
«Кроме того, мужчинам стоит регулярно употреблять жирную морскую рыбу. Она содержит омега-3 полиненасыщенные жирные кислоты, которые улучшают текучесть крови и микроциркуляцию в органах малого таза. Это напрямую влияет на потенцию и повышает подвижность сперматозоидов», — пояснила Залетова в разговоре с Москвой 24.
Также диетолог посоветовала мужчинам ввести в свой рацион помидоры, брокколи и цветную капусту. При этом важно не забывать о сложных углеводах и выпивать не менее 1,5–2 литров ежедневно. Это критически важно для выработки семенной жидкости, заключила Залетова.
Тем временем врач-гастроэнтеролог «СМ-Клиники» Шота Каландия рассказал RT, что лучшими напитками в осенний период являются обычный чай, травяные настои, напитки на основе шиповника, какао или тёплое молоко.
«Травяные настои помогают разнообразить питьевой режим и не содержат кофеина, поэтому подходят и для вечернего употребления. Ещё один вариант — напиток из шиповника, плоды которого богаты витамином С и другими растительными соединениями. В холодную погоду также можно выбрать какао или тёплое молоко», — отметил врач.
По его словам, не стоит добавлять в напитки много сахара. Для разнообразия вкуса можно использовать корицу, имбирь или кардамон. Также для поддержания иммунитета осенью стоит разнообразно питаться, пить достаточное количество жидкости, качественно высыпаться и не забывать про физическую активность, напомнил Каландия.