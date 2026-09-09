Диетолог перечислила продукты, необходимые для мужского здоровья

09 сентября 2026, 22:12

Диетолог Залетова: орехи и говядина помогут поддержать мужское здоровье

Фото: iStock/piotr_malczyk

Говядина, жирная морская рыба и томаты в рационе помогут поддержать мужское здоровье. Об этом сообщила заведующая дневным стационаром ФИЦ питания и биотехнологии, врач-терапевт, кардиолог, диетолог, липидолог и специалист по нутритивной поддержке Татьяна Залетова.





По словам Залетовой, главными «строителями» тестостерона и «здоровой» спермы являются цинк и селен. Этими микроэлементами богаты морепродукты, тыквенные семечки, говядина, говяжья печень, яйца, грецкие и бразильские орехи.





«Кроме того, мужчинам стоит регулярно употреблять жирную морскую рыбу. Она содержит омега-3 полиненасыщенные жирные кислоты, которые улучшают текучесть крови и микроциркуляцию в органах малого таза. Это напрямую влияет на потенцию и повышает подвижность сперматозоидов», — пояснила Залетова в разговоре с Москвой 24.

«Травяные настои помогают разнообразить питьевой режим и не содержат кофеина, поэтому подходят и для вечернего употребления. Ещё один вариант — напиток из шиповника, плоды которого богаты витамином С и другими растительными соединениями. В холодную погоду также можно выбрать какао или тёплое молоко», — отметил врач.