Врач объяснил, к чему приводит нерегулярный график сна
Врач-сомнолог Хавьер Альбарес назвал главную привычку, разрушающую качество ночного сна. По его мнению, ключевым врагом полноценного отдыха является нерегулярный график сна и бодрствования, пишет Men's Health.
Специалист пояснил, что мозг человека функционирует оптимально только при получении стабильных сигналов. Постоянные сдвиги времени засыпания и пробуждения, которые особенно часто случаются в выходные дни или во время путешествий, сбивают циркадные ритмы. Это, в свою очередь, грозит хронической усталостью, снижением когнитивных способностей и повышенным риском травматизма.
Помимо этого, доктор Альбарес выделил и другие распространенные факторы бессонницы. Упоминаются стрессовые состояния, плотный ужин перед сном, употребление алкоголя, а также вредное воздействие синего свечения, исходящего от экранов гаджетов в вечернее время.
Ранее сообщалось, что может спровоцировать бессонница. Подробности — в нашем материале.
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