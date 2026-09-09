Врач объяснил, к чему приводит нерегулярный график сна

09 сентября 2026, 22:21

Врач Альбарес: Нерегулярный график сна чреват хронической усталостью

Фото сгенерировано Kling ai/«Радио 1»

Врач-сомнолог Хавьер Альбарес назвал главную привычку, разрушающую качество ночного сна. По его мнению, ключевым врагом полноценного отдыха является нерегулярный график сна и бодрствования, пишет Men's Health.