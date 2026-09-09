Жительницы Петербурга ежемесячно тратят на салоны красоты порядка 14 тыс. рублей

09 сентября 2026, 21:07

Фото: iStock/Olga Yastremska

Жительницы Санкт-Петербурга тратят на салоны красоты в среднем около 14 тысяч рублей ежемесячно. Такие данные привели аналитики сервиса 2ГИС.





Так, маникюр и педикюр с покрытием, оформление бровей и ресниц, стрижка и укладка в крупных городах России обходится в среднем в 11 232 руб. При этом отмечается, что чаще всего в салон могут позволить себе ходить жительницы Москвы. Там эти услуги обходятся примерно в 15 962 руб.





«В Санкт-Петербурге местные жительницы тратят на процедуры 14 033. А мужчины на «мужской набор», в который входит стрижка, оформление и стрижка бороды, маникюр и педикюр, тратят 8202 рубля», — пишет «Петербургский дневник».