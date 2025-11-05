Компания Coca-Cola запатентовала в РФ два товарных знака
Американская The Coca‑Cola Company, покинувшая российский рынок после начала специальной военной операции, оформила в Роспатенте товарные знаки «Кока‑Кола» и «Спрайт».
Как пишет ТАСС, обе заявки подали 23 апреля 2025 года. Знаки зарегистрировали на десять лет по одному классу МКТУ — для фруктовых безалкогольных напитков, содовой воды и эссенций для изготовления товаров.
По данным Роспатента, под маркировкой «Кока‑Кола» компании также разрешается производство пива.
В марте 2022 года The Coca‑Cola Company приостановила продажи в России, однако в отечественных магазинах по-прежнему можно найти продукцию, завезённую из других стран.
Читайте также: