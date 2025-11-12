Google обвинили в сборе личных данных пользователей с помощью ИИ
Компания Google оказалась под ударом из-за возможного сбора личных данных пользователей с помощью искусственного интеллекта.
Агентство Bloomberg со ссылкой на материалы дела сообщает, что функция поддержки Gemini использовалась для мониторинга переписок в Gmail и Google Chat, а также видеоконференций в Google Meet.
Ранее пользователи сами включали эту функцию, однако с октября она стала активироваться автоматически, без уведомления и согласия владельцев аккаунтов.
Сейчас разбирательство по делу продолжается, а эксперты и юристы обсуждают возможные последствия для компании и пользователей.
