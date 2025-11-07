Renault повторно зарегистрирует товарный знак в России

07 ноября 2025, 11:18

Фото: iStock/Marina113

Renault повторно подаст в Роспатент документы о регистрации товарного знака в России, поскольку исправила ошибки, из-за которых компании было отказано ранее. Об этом рассказала генеральный директор «Онлайн Патента» Алина Акиншина.





Эксперт пояснила, что компания могла получить предварительный отказ в регистрации товарного знака из-за несоответствия адресов в документации. Тем не менее окончательного решения Роспатент еще не вынес, а значит, что у Renault была возможность исправить все недочеты, чтобы отправить заявку во второй раз.





«Компания, вероятно, уже устранила все неточности. Если же Renault не предоставит уточнение, следующий отказ будет уже окончательным», — подчеркнула Акиншина в разговоре с «Постньюс».