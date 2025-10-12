Россиянам рассказали, как мошенники используют Telegram для своих схем
Новая эволюционировавшая версия шпионского ПО ClayRat распространяется через поддельные Telegram‑каналы и фишинговые сайты.
Об этом в телеграм-канале сообщило Управление МВД России по организации борьбы с противоправным использованием информационно‑коммуникационных технологий.
Маскируясь под популярные приложения — WhatsApp, Google Photos, TikTok, YouTube — вирус предлагает установить софт, а после запуска получает доступ к SMS, журналам звонков, уведомлениям и системным данным, а по информации ведомства — возможно, и к камерам.
Кроме того, ClayRat автоматически рассылает вредоносные ссылки всем контактам из адресной книги, превращая каждый заражённый телефон в точку распространения.
В МВД рекомендуют скачивать приложения только из проверенных источников.
