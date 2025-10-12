Россиянам рассказали, как мошенники используют Telegram для своих схем

12 октября 2025, 12:55

МВД: мошенники используют шпионское ПО ClayRat и поддельные Telegram-каналы

Фото: istockphoto/nantonov

Новая эволюционировавшая версия шпионского ПО ClayRat распространяется через поддельные Telegram‑каналы и фишинговые сайты.