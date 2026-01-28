Google выплатит $68 млн по иску о тайной записи разговоров пользователей

28 января 2026, 01:39

Фото: iStock/Alena Kravchenko

Корпорация Google согласилась урегулировать коллективный иск, выплатив 68 миллионов долларов. Суть претензий — в якобы осуществлявшейся без согласия пользователей записи их личных разговоров, передаёт The Hill со ссылкой на судебные документы.