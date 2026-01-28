Google выплатит $68 млн по иску о тайной записи разговоров пользователей
Корпорация Google согласилась урегулировать коллективный иск, выплатив 68 миллионов долларов. Суть претензий — в якобы осуществлявшейся без согласия пользователей записи их личных разговоров, передаёт The Hill со ссылкой на судебные документы.
Претензии связаны с работой голосового помощника Google Assistant. По утверждению истцов, различные устройства экосистемы Google — смартфоны, умные колонки, ноутбуки, планшеты, медиаплееры Chromecast и беспроводные наушники начинали фиксировать разговоры даже в отсутствие активирующей фразы «Окей, Google» или ручного запуска записи. Пользователи отмечали, что впоследствии получали целевую рекламу, тематически связанную с обсуждёнными в этих разговорах вопросами.
Компания не признала вину, но решила пойти на урегулирование. В официальном заявлении Google пояснила, что такой шаг позволит избежать неопределённости судебного процесса и сопутствующих рисков.
