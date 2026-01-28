Франция запретила госслужащим использовать американские мессенджеры

Достижения.рф

Фото: iStock/laurence soulez

Франция вводит новые ограничения на использование иностранных цифровых платформ в государственной сфере. Согласно публикации Politico, чиновникам запретят применять американские сервисы видеоконференций, в том числе Google Meet, Zoom и Microsoft Teams.



Вместо зарубежных платформ госслужащих обяжут перейти на французскую систему видеосвязи Visio. Это решение принято на фоне растущей в Европе обеспокоенности чрезмерной зависимостью от американских IT‑услуг, особенно в чувствительных секторах.

Новые ограничения продолжают линию французского правительства на цифровизацию госсектора с опорой на национальные решения. В прошлом году Париж уже ввёл запрет для госслужащих на использование мессенджеров WhatsApp* и Telegram.

Александр Огарёв

