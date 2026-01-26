В Google Play появилась игра «Побег из ТЦК»
В украинских App Store и Google Play появилась новая игра под названием «Побег из ТЦК». Об этом информируют местные новостные источники.
Этот симулятор предлагает игрокам окунуться в реалистичную атмосферу тюремной жизни и попытаться сбежать. В «Побеге из ТЦК» пользователи прокладывают подземные тоннели, обходят охрану и улучшают свои навыки. Игроки могут обмениваться предметами с другими заключенными и принимать важные решения, которые влияют на успех побега. Игра включает элементы стратегии и скрытности, что добавляет интереса к процессу.
Разработчики акцентируют внимание на создании правдоподобной обстановки и увлекательного сюжета. Игрокам предстоит раскрывать «секреты режима», шаг за шагом прокладывая путь к свободе. Новинка обещает стать популярной среди любителей игр, основанных на стратегии и приключениях.
