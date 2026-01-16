Мать ребенка Маска потребовала наказать его компанию за порнокартинки

16 января 2026, 15:53

NBC: мать ребенка Маска подала в суд на его компанию xAI из-за дипфейков

Фото: iStock/TolikoffPhotography

Мать одного из детей Илона Маска, Эшли Сент-Клэр, подала иск против компании xAI, которая принадлежит предпринимателю, из-за дипфейков, сгенерированных нейросетью Grok. Об этом сообщает телеканал NBC News.