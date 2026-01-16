Мать ребенка Маска потребовала наказать его компанию за порнокартинки
Мать одного из детей Илона Маска, Эшли Сент-Клэр, подала иск против компании xAI, которая принадлежит предпринимателю, из-за дипфейков, сгенерированных нейросетью Grok. Об этом сообщает телеканал NBC News.
По его данным, женщина обвиняет компанию в халатности и причинении морального вреда. Она заявила, что пользователи Grok создают изображения сексуального характера с ее участием. Например, среди них есть фотографии, где Сент-Клэр представлена как несовершеннолетняя в купальнике и взрослая в порнографических сценах.
Женщина заявила, что обращалась в xAI с требованием ограничить функционал нейросети. Однако, несмотря на заверения компании, создание подобных изображений продолжилось. Более того, после жалоб аккаунт Сент-Клэр в социальной сети X лишили возможности монетизации.
В ответ компания Маска подала встречный иск, заявив о нарушении условий пользовательского соглашения. Также представители xAI потребовали компенсацию свыше 75 тысяч долларов, настаивая на рассмотрении всех претензий только в судах Техаса.
На фоне волны критики относительно возможностей Grok руководство X ограничило работу чат-бота, предположительно заблокировав генерацию изображений с частично обнаженными людьми без их согласия. Однако, по наблюдениям журналистов, эти функции все еще доступны в отдельном приложении Grok и на сайте сервиса.
Исследователи в беседе с телеканалом сообщили, что в последнее время с помощью нейросети создались тысячи сексуализированных изображений в час. Многие из них появлялись в открытом доступе.
