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Google задолжал по решениям судов РФ свыше 27 миллиардов рублей

Фото: iStock/Alena Kravchenko

Компания Google по решениям российских судов задолжала свыше 27 миллиардов рублей. Об этом сообщает ТАСС.



Как оказалось, компания задолжала такую сумму по решениям судов в пользу физических и юридических лиц. Всего документы были предоставлены из судебных участков Таганского, Пресненского, Нагорного районов Москвы, Роскомнадзора, специализированного отдела судебных приставов столицы и Гагаринского районного суда.

В отношении Google составлено 16 исполнительных производств. Их общая сумма достигла почти 27,3 миллиардов рублей. К тому же компания должна 1,5 миллиона по решению Арбитражного суда Москвы. Все исполнительные производства открыты с 2021 по 2025 годы.

Иван Мусатов

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