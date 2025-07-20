Google задолжал по решениям судов РФ свыше 27 миллиардов рублей
Компания Google по решениям российских судов задолжала свыше 27 миллиардов рублей. Об этом сообщает ТАСС.
Как оказалось, компания задолжала такую сумму по решениям судов в пользу физических и юридических лиц. Всего документы были предоставлены из судебных участков Таганского, Пресненского, Нагорного районов Москвы, Роскомнадзора, специализированного отдела судебных приставов столицы и Гагаринского районного суда.
В отношении Google составлено 16 исполнительных производств. Их общая сумма достигла почти 27,3 миллиардов рублей. К тому же компания должна 1,5 миллиона по решению Арбитражного суда Москвы. Все исполнительные производства открыты с 2021 по 2025 годы.
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