Пенсионер отсудил у юристов полмиллиона за обещания увеличить пенсию в Москве
Компенсации в полмиллиона рублей добился москвич через суд от юристов, пообещавших помочь ему увеличить пенсию, но не сумевших решить вопрос.
Как пишет Telegram-канал «Осторожно, Москва», пенсионер из Останкинского района увидел рекламу об увеличении пенсии и пошел за помощью к юристам. Те убедили его в том, что пенсию получится увеличить. Ради этого пожилой мужчина взял кредит на 150 тысяч для оплаты юридических услуг.
Позже, обратившись в Пенсионный фонд России, истец узнал, что законно увеличить его пенсию нельзя. Юристы отказались вернуть деньги за консультацию, и в итоге Фемида обязала их выплатить пострадавшему более 500 тысяч рублей.
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