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Минимальная стоимость новой Lada Iskra превысит 1,2 миллиона рублей

Фото: iStock/bortnikau

Компания «Автоваз» запускает продажи своей новой модели Lada Iskra. Начальная стоимость автомобиля составит 1,249 миллиона рублей. Тип кузова модели будет состоять из трех вариантов, в числе которых седан, универсал и универсал SW Cross. Об этом сообщает ТАСС.



Первые продажи автомобиля стартуют 20 июля, в день 59-летия компании «Автоваз». Машину можно купить в Москве, Санкт-Петербурге и Тольятти. В других регионах Iskra появится в течение нескольких недель.

Самая дешевая версия автомобиля в комплектации Comfort будет укомплектована подушками безопасности водителя и переднего пассажира, системой курсовой устойчивости и другими опциями.

Следом идет модель комплектации Life, стоимость которой начинается от 1,319 миллионов рублей. Уже здесь владельцы получат кондиционер и обогрев передних сидений и зеркал.

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В комплектации Enjoy автомобиль оснащен охранной сигнализацией, круиз-контролем, регулировкой руля по вылету и мультимедийной системой нового поколения. В последней есть доступ в интернет и онлайн-сервисы «Яндекса». Стоимость модели стартует с 1,439 миллионов рублей.

Последний вариант комплектации называется Techno. Цена модели стартует с 1,579 миллионов и в нее включены подогрев задних сидений, рулевого колеса и ветрового стекла, парктроник, камера заднего вида и противотуманные фары с функцией подсветки поворота.

Lada Iskra нацелена на то, чтобы занять рыночную нишу между Granta и Vesta. Для модели предусмотрены двигатели мощностью в 90 и 106 лошадиных сил. К тому же в Iskra есть 5- и 6-ступенчатые механические коробки передач. Есть и автоматическая трансмиссия с шестью ступенями.
Иван Мусатов

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