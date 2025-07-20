Минимальная стоимость новой Lada Iskra превысит 1,2 миллиона рублей

20 июля 2025, 00:38

Фото: iStock/bortnikau

Компания «Автоваз» запускает продажи своей новой модели Lada Iskra. Начальная стоимость автомобиля составит 1,249 миллиона рублей. Тип кузова модели будет состоять из трех вариантов, в числе которых седан, универсал и универсал SW Cross. Об этом сообщает ТАСС.





Первые продажи автомобиля стартуют 20 июля, в день 59-летия компании «Автоваз». Машину можно купить в Москве, Санкт-Петербурге и Тольятти. В других регионах Iskra появится в течение нескольких недель.



Самая дешевая версия автомобиля в комплектации Comfort будет укомплектована подушками безопасности водителя и переднего пассажира, системой курсовой устойчивости и другими опциями.



Следом идет модель комплектации Life, стоимость которой начинается от 1,319 миллионов рублей. Уже здесь владельцы получат кондиционер и обогрев передних сидений и зеркал.



