Минимальная стоимость новой Lada Iskra превысит 1,2 миллиона рублей
Компания «Автоваз» запускает продажи своей новой модели Lada Iskra. Начальная стоимость автомобиля составит 1,249 миллиона рублей. Тип кузова модели будет состоять из трех вариантов, в числе которых седан, универсал и универсал SW Cross. Об этом сообщает ТАСС.
Первые продажи автомобиля стартуют 20 июля, в день 59-летия компании «Автоваз». Машину можно купить в Москве, Санкт-Петербурге и Тольятти. В других регионах Iskra появится в течение нескольких недель.
Самая дешевая версия автомобиля в комплектации Comfort будет укомплектована подушками безопасности водителя и переднего пассажира, системой курсовой устойчивости и другими опциями.
Следом идет модель комплектации Life, стоимость которой начинается от 1,319 миллионов рублей. Уже здесь владельцы получат кондиционер и обогрев передних сидений и зеркал.
В комплектации Enjoy автомобиль оснащен охранной сигнализацией, круиз-контролем, регулировкой руля по вылету и мультимедийной системой нового поколения. В последней есть доступ в интернет и онлайн-сервисы «Яндекса». Стоимость модели стартует с 1,439 миллионов рублей.
Последний вариант комплектации называется Techno. Цена модели стартует с 1,579 миллионов и в нее включены подогрев задних сидений, рулевого колеса и ветрового стекла, парктроник, камера заднего вида и противотуманные фары с функцией подсветки поворота.
Lada Iskra нацелена на то, чтобы занять рыночную нишу между Granta и Vesta. Для модели предусмотрены двигатели мощностью в 90 и 106 лошадиных сил. К тому же в Iskra есть 5- и 6-ступенчатые механические коробки передач. Есть и автоматическая трансмиссия с шестью ступенями.