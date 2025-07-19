В Волгограде ребёнка с аутизмом выгнали из кафе со словами «больным здесь не место»
Ребёнка с аутизмом выгнали из кафе в Волгограде. Об этом пишет телеканал «360».
Девочка, устав после дороги, прилегла на скамейку и задремала, никому не мешая. Однако одна из сотрудниц заведения устроила скандал, заявив матери ребёнка, что таких детей нужно лечить, а не ходить с ними по общественным местам.
Сотрудники кафе долгое время отрицали произошедшее. Лишь после долгих расспросов от журналиста управляющая согласилась признать, что руководство знает об инциденте и пытается разобраться во всём. При этом в кафе заявили, что не знают, какой именно сотрудник нагрубил ребёнку. В результате руководство заведения ограничилось формальными извинениями перед семьёй.
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