Google задолжал российским телеканалам почти три дуодециллиона рублей

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Общий долг компании Google перед российскими телеканалами почти достиг трех дуодециллионов рублей. Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на корреспондента из зала Арбитражного суда Москвы.
«Сумма по подсчетам управляющего составляет 2,8 дуодециллиона рублей. Всех активов на планете Земля не хватит, даже у нас в галактике Млечного пути нет ресурсов, чтобы рассчитаться с этой суммой», — заявили в ходе судебного заседания.
Сумма в 2,8 дуодециллиона является числом с 39 нулями. Сотрудники российской дочки Google просят признать данную задолженность реестровой, чтобы компания для начала рассчиталась зарплатным долгам своим работникам.
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Иван Мусатов