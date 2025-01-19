В США заблокировали TikTok

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Сервис создания и просмотра коротких видео TikTok прекратил работу в США из-за запрета, введенного американскими властями.
Уточняется, что приложение не отображается в результатах поиска в магазине приложений Apple. В магазине приложений Google Play сервис еще можно загрузить на смартфон, но после установки приложение не работает.
Избранный президент США Дональд Трамп пообещал найти решение для восстановления работы сервиса, говорится в оповещении приложения.
Напомним, 17 января 2025 года Верховный суд Соединенных Штатов Америки подтвердил законность запрета на использование приложения TikTok в стране, если китайская компания ByteDance, чей дочерней компанией является TikTok, не продаст его американским владельцам.
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«К сожалению, это означает, что вы пока не можете пользоваться TikTok», — соответствующее уведомление видят пользователи при попытке зайти в приложение.
Избранный президент США Дональд Трамп пообещал найти решение для восстановления работы сервиса, говорится в оповещении приложения.
Напомним, 17 января 2025 года Верховный суд Соединенных Штатов Америки подтвердил законность запрета на использование приложения TikTok в стране, если китайская компания ByteDance, чей дочерней компанией является TikTok, не продаст его американским владельцам.
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Екатерина Коршунова