Роскомнадзор опроверг слухи о штрафах за использование VPN

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В Роскомнадзоре опровергли слухи о введении штрафов для граждан за использование VPN-сервисов. Ведомство призывает доверять только проверенной информации и не распространять фейки.
«В подобных предположениях есть грубая ошибка. Приказ не вводит и не может вводить штрафы. Указанный проект приказа Роскомнадзора не затрагивает вопросы использования VPN-сервисов. Рекомендуем публиковать только проверенную информацию, в первую очередь о деятельности органов власти, избегая распространения подобных фейков», — ответил РКН на запрос от RT.В то же время координатор Центра безопасного интернета Урван Парфентьев высказался о замедлении YouTube и его судьбе в России. В беседе с Общественной Службой Новостей эксперт отметил, что дальнейшее существование сервиса зависит от множества факторов — от политики самой платформы, действий правительства и предпочтений пользователей. По его мнению, YouTube должен быть лояльнее, если хочет остаться в России.
«Создается впечатление, что YouTube-то и сам нас не очень хочет видеть, точнее даже не YouTube как таковой, а в целом эта система Google. Проблемы с верификацией российских аккаунтов и прочие сложности, возникающие у пользователей, выглядят как сигнал о том, что «нам там не рады», — пояснил Парфентьев.Читайте также:
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