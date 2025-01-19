Россиянам раскрыли опасность почтового сервиса Gmail

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Использование почтового сервиса Gmail для хранения конфиденциальной информации становится крайне небезопасным, заявил член комитета Госдумы по информполитике Антон Немкин. Лучшим решением для предотвращения утечки данных в руки мошенникам является переход на отечественные аналоги.
«Количество российских пользователей, которые по-прежнему пользуются сервисами Google, тем же Gmail, планомерно падает, однако все еще велико. И более того, многие по-прежнему хранят там важные данные, несмотря на проблемы со входом и двухфакторной аутентификацией, которые уже сейчас фиксируются в России», — рассказал Немкин РИА Новости.Эти «проблемы», по словам члена комитета Госдумы, создают благоприятную почву для мошенников и увеличивают риск утраты данных.
Немкин подчеркнул, что продукты зарубежных вендоров становятся все менее надежными в текущих условиях. При этом отечественные альтернативы обеспечивают стабильность работы в стране и интеграцию с популярными инструментами, что упрощает адаптацию пользователей, привыкших к экосистеме Google.
Депутат также напомнил, что защита данных требует комплексного подхода: регулярного обновления паролей, использования надежных методов аутентификации и резервного копирования на локальные устройства или отечественные облачные сервисы.
Немкин уверяет, что отказ от рискованных зарубежных сервисов сейчас — это долгосрочный вклад в безопасность личной и корпоративной информации.
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