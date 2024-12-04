«Горит изба»: Нарколог объяснил миф о неизлечимости женского алкоголизма

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Бытует мнение, что женский алкоголизм, в отличие от мужского, невозможно вылечить. Но действительно ли есть различия и правда ли, что женщина, которая однажды «оступилась», уже никогда не сможет исправить свою ошибку?
Психиатр-нарколог Алексей Казанцев в беседе с «Радио 1» сообщил, что фраза «женский алкоголизм не лечится» сомнительная, однако проблема в том, что женщины, как правило долго скрывают свое пристрастие и обращаются в самый последний момент, что провоцирует множество дополнительных проблем.
По его словам, женщины обращаются к врачам на поздних стадиях болезни, потому что им стыдно признаться в своей пагубной привычке.
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«Они обращаются к специалистам с выраженной анозогнозией восприятия своей болезни, с кучей каких-либо психологических и психиатрических проблем, которые стараются оккупировать алкоголем или спиртосодержащими веществами в виде корвалола, валокордина и так далее. Эти препараты отключают голову, человека затормаживает», — сказал он.
По его словам, женщины обращаются к врачам на поздних стадиях болезни, потому что им стыдно признаться в своей пагубной привычке.
«Женщина же у нас — хранительница очага, эталон красоты, мать и так далее. Совсем другие критерии. Даже есть русская народная пословица: если баба пьет, изба горит с четырех сторон, если мужик пьет, изба горит с одной стороны. То есть более требовательное отношение к женщине. Масса всяких мнений, что, например, пьяная женщина себе не хозяйка и так далее», — объяснил специалист.
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Анастасия Бондарева