«Причина смерти»: Нарколог рассказал, как 10 граммов спирта убивают организм

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Нарколог Руслан Исаев в беседе с aif.ru сказал, что даже 10 граммов спирта, содержащиеся в стакане вина или пива, могут привести с серьезным болезням — раку, инфаркту и инсульту. И многие специалисты, по его мнению, ошибочно утверждают, что маленькие дозы алкоголя безопасны.
Врач-нарколог Алексей Казанцев в беседе с «Радио 1» согласился с этим утверждением, напомнив, что безопасных доз алкоголя не существует.
Он добавил, что такому человеку трудно присвоить половую принадлежность, потому что меняется гормональный фон.
Говоря о развитии инфаркта и инсульта, нарколог подчеркнул, что алкоголь повышает риски тромбообразования, вымывает калий, натрий, магний, кальций, за счет которых работает сердце.
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«Несколько лет назад ВОЗ говорил, что есть дозы алкоголя, которые наносят наименьший вред, но безопасными дозами это никогда не называлось. С тех пор ВОЗ от этого отказался. Алкоголь — нейротоксин, который убивает нейроны головного мозга, воздействует на центральную и периферическую нервную систему. Происходит развитие энцефалопатии, которая приводит к необратимым последствиям в головном мозге, то есть снижение когнитивных способностей: мышления, памяти, запоминания, концентрации внимания. Через влияния на нервную систему возникает полинейропатия, когда человек уже ходить не может совсем. И, соответственно, это приводит к деградации, к тому, что человек уже живет какими-либо инстинктами: пописать, покакать и выпить — остальное его не интересует», — объяснил эксперт.
Он добавил, что такому человеку трудно присвоить половую принадлежность, потому что меняется гормональный фон.
Говоря о развитии инфаркта и инсульта, нарколог подчеркнул, что алкоголь повышает риски тромбообразования, вымывает калий, натрий, магний, кальций, за счет которых работает сердце.
«Это наша центральная нервная система. Это подача импульсов мышцам. Когда человек длительно злоупотребляет алкоголем, наступает тромбоцитопения, то есть риск кровотечения. Это основная причина смерти у зависимых от алкоголя при циррозе печени», — пояснил специалист.
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Анастасия Бондарева